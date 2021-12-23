​​​​​​​مقاتلون: جاهزون ومستعدون لصد أي هجوم على مناطقنا

وجاء حديث المقاتلين في مجلس منبج العسكري الموجودون في جبهة التوخار لوكالتنا؛ رداً على هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على المنطقة.

حيث قال المقاتل علي إبراهيم حسو: "جاهزون ومستعدون للوقوف في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته وتهديدهم لمناطقنا"، مشيراً إلى "أن الاحتلال ومرتزقته شنوا الكثير من الهجمات خلال هذا العام وقصفوا منازل المدنيين، بالإضافة إلى محاولات التسلل إلا أن جميعها باءت بالفشل بفضل تكاتفنا ودعم الأهالي لنا".

وأضاف "تعاهدنا أن نسير على طريق الشهداء، وسنبقى صامدين في وجه العدو ولن نسمح له بالاقتراب من مناطقنا، ونطلب من الأهالي أن يدعمونا باستمرار".

من جانبه، قال المقاتل إبراهيم نعيمية: "دائماً ما يكون القصف على منازل المدنيين بقذائف الهاون، وفي آخر استهداف كان هناك إصابة لطفل ومسن، بالإضافة إلى خسائر مادية"، مؤكداً "جاهزون لصدّ أي هجوم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وسنقوم بحماية الأهالي".

كما أكد المقاتل دحام منبج أن "الشيء الذي يمدنا بالقوة هو أننا نحمي أرضنا وعرضنا من الاحتلال التركي ومرتزقته، وهذا هو حق لنا، ونحن جاهزون لحماية هذا الحق مهما كلف الثمن".

ووجه دحام منبج رسالة إلى الأهالي بأنهم لن يخيبوا آمالهم، "مهما حاول الاحتلال التركي ومرتزقته، فلن نترك أهلنا وسنبقى على الجبهات".

(ف)

ANHA