​​​​​​​مقاتلون من 3 مكونات ينددون بمؤامرة 15 شباط

تستمر ردود الفعل المنددة بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999، وفي هذا السياق يشير مقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، بأن هذه المؤامرة لم تبعد القائد عن الشعب، وان الشعب يتخذ من نهج وفلسفة القائد اساساً في نضاله من أجل الحرية.



′هناك معاملة لا قانونية′

المقاتل بوزان عين عيسى، من المكون العربي، قال في هذا السياق" 22 عاماً والقائد أوجلان معتقل في السجن. القوى الدولية تتحدث عن حقوق الإنسان ولكنها تنتهك حقوق القائد أوجلان ولا تتعامل معه حسب الحقوق والقوانين. للمعتقلين في السجون الحق باللقاء مع الآخرين ولكنهم لا يسمحون للمعتقلين في السجون باللقاء بذويهم. لماذا يُحرم القائد أوجلان من هذا الحق؟ لذلك لتعلم القوى الدولية والدولة التركية جيداً بأننا كقوات سوريا الديمقراطية سنقاوم حتى النهاية وفق فكر القائد أوجلان وندافع عن أنفسنا.

العدو لم يحقق هدفه ولم يحقق النصر′′

أما المقاتلة الكردية وارشين عفرين فقالت:" كل القوى الدولية والدولية التركية اتحدت ونفذت مؤامرة 15 شباط. هدفها هو القضاء على فكر وفلسفة القائد أوجلان. ولكن في الحقيقة العدو لم يصل أبداً لهدفه ولم يحقق النصر. القائد أوجلان يعيش معنا دائماً بفكره وفلسفته. بهذه المناسبة نعاهد القائد أوجلان بأننا مستعدون لكافة الصعوبات وسنقاوم حتى آخر قطرة دم في عروقنا".

′نستمد فكرنا من القائد أوجلان′

بدوره قال المقاتل التركماني عبود الشبلي :" ندخل عاماً جديداً من المؤامرة الدولية التي أدت إلى اعتقال القائد أوجلان وتسليمه للدولة التركية. نحن كمقاتلين من المكون التركماني نستمد فكرنا من فكر وفلسفة القائد أوجلان. ونحن مرتبطون بهذا الفكر وسنسير وفقه دائماً. نحن مرابطون على جبهات عين عيسى وسندافع عن هذه المنطقة.



′فكر القائد أوجلان مترسخ في أذهاننا′

والمقاتل العربي كنان عين عيسى تحدث قائلاً:" هذا اليوم يوم أسود بالنسبة لنا ولعموم الشعوب المظلومة. نحن كقوات سوريا الديمقراطية سنقاوم دائماً وفق فكر وفلسفة القائد أوجلان. إذا كان القائد معتقلاً بجسده إلا أنهم لن يستطيعوا أبداً سجن فكره لأنه فكره يعيش في قلوبنا".

(م م)

ANHA