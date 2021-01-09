​​​​​​​مقاتلون في جبهات عين عيسى: سنواصل التصدي للهجمات لحماية أرضنا وشعبنا

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا، مقاتلو مجلس الرقة العسكري المرابطون في خطوط التّماس، أكدوا أنهم سيواصلون الدفاع عن الشعب والأرض وممارسة حقهم في الدفاع المشروع.

وفي هذا السياق، قال المقاتل خالد علي " نحن الآن مرابطون في جبهات القتال، معنوياتنا عالية والمقاومة مستمرة، نحن هنا للتصدي للهجمات التركية الهادفة إلى احتلال أرضنا وتهجير شعبنا، وصمت القوات الروسية حيال هذه الهجمات يدل أنها متفقة مع المحتلين لاحتلال أرضنا واستهداف قواتنا".

واستكمل علي "أهالي المنطقة وبخاصة شيوخ ووجهاء العشائر عبّروا عن دعمهم لمقاومتنا، نحن نقدّر هذا الموقف، ولذلك نحن هنا، وسنتصدى للهجمات لحماية الأهالي".

ولفت علي إلى أن دولة الاحتلال التركي تستغل الصمت الدولي لشن هجماتها على المنطقة.

عزرائيل رقة قال "نحن نرابط في محيط ناحية عين عيسى، والدولة التركية تستهدف المدنيين، ونحن كقوة دفاعية، نتمركز هنا للتصدي لعمليات الاستهداف تلك، نحن مستعدون لحماية تراب شمال وشرق سوريا، ولن نعتدي على أحد مهما امتلكنا من القوة، ولكننا سندافع عن شعبنا وأرضنا".

(م)

ANHA