​​​​​​​مقاتلو مجلس منبج العسكري: أرضنا غالية لن نفرط بها حتى وإن كان الثمن أرواحنا

صعّد الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الأيام القليلة الماضية، قصفهم على القرى المحاذية لخطوط الجبهة، في كل من قرى التوخار وعون الدادات والمحسنلي والصيادة وعرب حسن، مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم.

فيما يرابط مقاتلو مجلس منبج العسكري في الجبهات، للتصدي لهجمات الاحتلال ومرتزقته وحماية مدينتهم.

المقاتل في صفوف قوات مجلس منبج العسكري حسين الشواخ، أكد من الجبهة، استعدادهم للتصدي لأي هجوم يستهدف المدينة ويهدد أمنها واستقرارها، كما جدد عهده لجميع الشهداء بالمحافظة على مكتسباتهم وحمايتها من الأعداء المتربصين.

من جانبه، قال المقاتل قيس محمد الذي يرابط في جبهات منبج، "كثف الاحتلال التركي ومرتزقته تحركاتهم في الأيام الأخيرة على طول خطوط التماس، كما تم إنشاء قواعد جديدة في المناطق التي تحتلها على طول خطوط الجبهة".

وأكد قيس محمد "أرضنا غالية علينا حررناها بدماء الشهداء، ولن نفرط بها مهما الثمن غالياً حتى ولو كانت أرواحنا".

أما المقاتل علاء منبج فقال "مهما قصف الاحتلال التركي مناطقنا فلن ينال من عزيمتنا وإرادتنا".

ونوه منبج إلى أن الاحتلال التركي لا يروق له الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، فيعمد إلى زعزعته باستمرار، فيما عاهد الشهداء والأهالي بالدفاع عن المدينة حتى الرمق الأخير.

(د)

ANHA