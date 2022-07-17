​​​​​​​مقاتلو الكريلا يوثقون استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان

تلجأ دولة الاحتلال التركي غير القادرة على التقدّم أمام الكريلا إلى سلك جميع السبل القذرة. وهناك أدلةٌ ووثائق عديدة تشير إلى اعتمادها على استخدام الأسلحة الكيماوية في هجماتها الاحتلالية.

وبحسب حصيلة 3 أشهر من المعارك، والتي كشفتها قوات الدفاع الشعبي في الـ 15 من تموز الجاري، فإنّ جيش الاحتلال التركي قد استخدم الأسلحة الكيماوية والقنابل النووية التكتيكية والقنابل الفراغية 1198 مرةً على الأقل خلال الفترة الممتدّة بين الـ 14 من نيسان المنصرم والـ 14 من تموز الجاري.

عقب يومٍ واحدٍ من كشف هذه الحصيلة، أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابيٍ، قام بنشره عن شنّ جيش الاحتلال التركي في الـ 15 من تموز الجاري سبع هجماتٍ أخرى بالأسلحة الكيماوية والمتفجرّات.

وكشفت كاميرات الكريلا عن مشاهد موثّقة أخرى تتعلق بالأسلحة الكيماوية المستخدمة، نشرتها وكالة فرات للأنباء.

فقد سجّل مقاتلو الكريلا الموجودون في خنادق الحرب في كري شهيد بير دوغان في ساحة المقاومة في آمديه مشاهد مصوّرة لعبوة كيماوية وقالوا: "صوّرت هذه المشاهد في الـ 11 من تموز الجاري".

وتقول المقاتلة التي تتحدّث خلال التسجيل: "لقد سقطت هذه العبوة في النفق الحربي عندما قام العدو بقصف خنادق الحرب في كري شهيد بير دوغان في الـ 10 من تموز الجاري بالأسلحة الكيماوية ساعياً التقدّم نحو الأمام. فيما لا تحوي العبوة على أي كتابات، وهي تحتوي فقط على مسحوق غباري دقيق".

هذا وقد زالت الكتابات الموجودة على العبوة نتيجةً لاحتراقها. وتقول المقاتلة ذاتها التي تتحدّث في مشاهد الفيديو أنّ المادة التي تحتويها العبوة تتحوّل بعد احتراقها إلى رمادٍ أشبه برماد الفحم المحترق.

وتتابع المقاتلة قائلةً: "في العاشر من تموز الجاري ومن الساعة 05:30 وحتّى الساعة 07:00 قُصفت أنفاق الحرب في كري شهيد بير دوغان بالمتفجرات ثلاثة مرات. واستُخدمت الأسلحة الكيماوية في الهجمات على خنادق الحرب أربعة مرات. وهذه هي عبوة السلاح الكيماوي المستخدم".

وكشفت المشاهد المصورة الجديدة التي سُجلت في ظروفٍ صعبة جداً استعداد جنود الاحتلال التركي لاستخدام الأسلحة الكيماوية في أنفاق الحرب في ورخليه.

(ر)