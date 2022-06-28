​​​​​​​مقاتلو الكريلا يدمرون أجهزة مراقبة وضعها جنود الاحتلال في ورخيله

ضمن سلسلة العمليات التي ينفذ مقاتلو قوات الدفاع الشعبي (HPG) ومقاتلات وحدات المرأة الحرة (YJA Star) عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق زاب، تمكن مقاتلو الكريلا من تدمير أجهزة مراقبة وضعها جيش الاحتلال التركي لمراقبة قوات الكريلا في منطقة ورخيله في آفاشين، حسب وكالة فرات للأنباء.

حيث فند مقاتلو الكريلا الأخبار الكاذبة التي تنشرها وسائل الإعلام التركية من خلال تسجيل العمليات التي يقومون بتنفيذها.

فقد نفذ المقاتلان ريفان وجالاك عملية ضد أجهزة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال التركي في منطقة ورخيله في آفاشين.

وقال ريفان وجالاك في حديثهما أمام الكاميرا، أنهما وصلا إلى المواقع التي يحتلها جيش الاحتلال التركي وقاما بتنفيذ العملية.

وأضاف المقاتلان أن جيش الاحتلال، الذي لم يكن قادراً على مواجهة الكريلا، هرب من المكان، "جيش الاحتلال غير قادر على القتال، لذلك يستخدم جميع أنواع التكنولوجيا المتطورة ضدنا، نحن نقاتل أيضاً بتقنية العدو، وسنقوم بتدمير أجهزة المراقبة التي وضعوها هنا".

أصبحوا دون إرادة أمام التكنولوجيا

وأكد المقاتلان اللذان انسحبا بعد تنفيذ العملية، أن الجنود الأتراك أصبحوا بدون إرادة، ولم يتمكنوا من القتال إلا عن بُعد عبر المدافع وقذائف الهاون والهجمات الجوية.

وتظهر أجهزة المراقبة التي دمرها مقاتلو الكريلا أن الجنود الأتراك لم يتمكنوا من القتال ضد الكريلا وأصبحوا أسرى للتكنولوجيا.

(ل م)