​​​​​​​مقاتلة روسية تشن ثلاث غارات على جبل الزاوية إحداها قرب نقطة للاحتلال التركي

وشنت طائرة حربية روسية ثلاث غارات جوية، استهدفت محيط بلدة البارة في جبل الزاوية بإدلب.

وبحسب المرصد فإن المنطقة المستهدفة تضم نقطة مراقبة تابعة للاحتلال التركي وإحدى الغارات جاءت على مقربة من النقطة.

ولم تتسبب الغارات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد أن شنت قوات حكومة دمشق قصفاً برياً استهدف بلدة إبلين في جبل الزاوية، صباح اليوم، أدى لمقتل 7 مواطنين من عائلة واحدة هم 4 أطفال ووالدتهم وعمهم وجدهم، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، ومن ضمن الجرحى والد الأطفال.

(د ع)