​​​​​​​مقاتلات شبح بريطانية تنضم إلى القتال ضد داعش في سوريا والعراق

وقال موقع الحكومة البريطاني على الانترنت، إن ثماني طائرات مقاتلة شبح تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وعشرة طائرات من طراز "F35B" من مشاة البحرية الأميركية سترسل على متن السفينة "إتش إم إس كوين إليزابيث"، والتي ستتوجه إلى آسيا، برفقة ست سفن تابعة للبحرية الملكية، وغواصة، و14 طائرة هليكوبتر بحرية، ومشاة البحرية الملكية.

ومن جهتها لفتت صحيفة "express and star" البريطانية إلى أنه تم تعيين سرب "Dambusters" الشهير، لتشغيل الطائرات لدعم عمليات مكافحة "داعش" في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات "F35B Lightning Fast" ستنضم إلى عملية "شايدر" للتحضير لضربة قوية ضد داعش.

وأشار قائد القوات الجوية البريطانية، المارشال السير مايك ويجستون، لوكالة الأنباء "PA"، إلى أنه "لا يساوره شك في أن التطرف العنيف والأيديولوجية السامة التي يستند إليها داعش لا تزال متجذرة في المنطقة".

وفي حديثه عن العملية المقبلة، قال السير مايك: "سنقوم بعمليات لدعم حكومة العراق، ونحارب فلول داعش في العراق وسوريا، وسنستمر في نقل القتال إليهم في ملاذهم حيث لا مفر من ذلك، إذ أنهم يهددون شوارع المملكة المتحدة وحلفاءنا".

وأضاف: "إنه شيء تقوم به القوة الجوية بفعالية كبيرة الآن منذ عام 2014، ولعبت القوات الجوية الملكية دورًا كبيرًا في هذا النجاح".

ولدى سؤاله عما إذا كان يلوح في الأفق موعد نهائي للقتال ضد داعش، قال السير مايك: "إنني متشجع للغاية من تقدم ومهارة وتطور قوات الأمن العراقية، إن قدرتهم على تحمّل المسؤولية الكاملة عن أمن أراضيهم السيادية تزداد قوة يومًا بعد يوم، وفي نهاية المطاف ستكون هذه هي النقطة التي لم يعد فيها دعم الحلفاء مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآخرين ضروريًّا".

وأردف: "لا أرغب في تحديد موعد لذلك، لكن لدي إيمان كبير بالتقدم الذي تحرزه القوات العراقية".

(م ش)