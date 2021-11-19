​​​​​​​مقاتلات روسية تتناوب على قصف مواقع داعش في البادية

وتواصل المقاتلات الروسية استهداف مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في البادية السورية، إذ تتناوب 4 مقاتلات روسية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، الجمعة، على قصف مواقع داعش بدءًا من مثلث حماة – حلب – الرقة مرورًا ببادية حمص الشرقية ووصولًا إلى باديتي دير الزور والرقة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الطائرات الحربية الروسية شنت يوم أمس أكثر من 50 غارة جوية على مواقع داعش في منطقة غانم العلي وبادية دير الزور وجبال البشري ومنطقة أثريا في البادية.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة، إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذي يشنون هجمات عليها وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)