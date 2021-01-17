​​​​​​​مقاتلات روسية تستهدف مواقع لمرتزقة داعش بأكثر من 40 غارة جوية

وتواصل طائرات حربية روسية تحليقها في أجواء البادية السورية، حيث نفذت أكثر من 40 غارة جوية استهدفت مواقع لمرتزقة داعش ضمن مثلث حلب- حماة -الرقة، منذ منتصف ليل الأحد وحتى هذه اللحظة، دون ورود عن خسائر بشرية حتى لحظة إعداد الخبر.

وفي سياقٍ متصل، تواصل قوات حكومة دمشق، وقوات الفيلق الخامس ولواء القدس الموالين لروسيا، عمليات تمشيط البادية بين دير الزور وحمص، وذلك لتأمين الطريق الواصل بين المحافظتين.

والسبت، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات مشتركة من "لواء القدس والفيلق الخامس" الموالين لروسيا ومجموعات الدفاع الوطني، بدأت صباح أمس السبت، بحملة أمنية جديدة ضمن البادية السورية، بهدف تأمين طريق دير الزور - حمص بعد تصاعد نشاط لمرتزقة داعش في المنطقة.

(د أ)