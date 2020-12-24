​​​​​​​مقاتلات روسية تستهدف داعش في البادية بـ20 غارة

وأفاد المرصد بأنّ طائرات روسية استهدفت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بنحو 20 غارة جوية مواقع مرتزقة داعش في عموم البادية السورية، تزامناً مع استمرار المعارك عند مثلث "حماة – حلب – الرقة"، بين المرتزقة وقوات حكومة دمشق.

وكان المرصد قد أكّد أمس، استمرار القوات الحكومية مدعومةً بالمجموعات التّابعة لها، وإسنادٍ من الطائرات الحربية الروسية، "بحملتها الأمنية الجديدة" ضدّ داعش، في ذات المثلث.

ورصد "اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال 24 ساعة الفائتة وسط قصف جوي مكثّف، الأمر الذي أدّى إلى سقوط خسائر بشرية بين الجانبين".

مؤكّداً مقتل 5 عناصر من القوات الحكومية والمجموعات التّابعة لها، و 9 من مرتزقة داعش، مشيراً إلى أنّ "عدد القتلى مرشّح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

(س ر)