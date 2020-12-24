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​​​​​​​مقاتلات روسية تستهدف داعش في البادية بـ20 غارة

أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الطيران الروسي، استهدف بنحو 20 غارة مواقع لمرتزقة داعش في البادية السورية، وسط استمرار المعارك بين القوات الحكومية ومرتزقة داعش عند مثلث "حماة – حلب – الرقة".
خبر 2020-12-24T11:35:00 مركز الأخبار

وأفاد المرصد بأنّ طائرات روسية استهدفت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بنحو 20 غارة جوية مواقع مرتزقة داعش في عموم البادية السورية، تزامناً مع استمرار المعارك عند مثلث "حماة – حلب – الرقة"، بين المرتزقة وقوات حكومة دمشق.

وكان المرصد قد أكّد أمس، استمرار القوات الحكومية مدعومةً بالمجموعات التّابعة لها، وإسنادٍ من الطائرات الحربية الروسية، "بحملتها الأمنية الجديدة" ضدّ داعش، في ذات المثلث.

ورصد "اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال 24 ساعة الفائتة وسط قصف جوي مكثّف، الأمر الذي أدّى إلى سقوط خسائر بشرية بين الجانبين".

مؤكّداً مقتل 5 عناصر من القوات الحكومية والمجموعات التّابعة لها، و 9 من مرتزقة داعش، مشيراً إلى أنّ "عدد القتلى مرشّح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

(س ر)


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