​​​​​​​مقاتلات روسية تقصف مواقع مرتزقة داعش في البادية

ويتواصل القصف الجوي الروسي على مناطق يتوارى فيها مرتزقة داعش في البادية، إذ تتناوب 5 مقاتلات حربية روسية على استهداف مواقع في بادية حمص الشرقية، وبادية معدان في ريف الرقة، بالإضافة إلى بادية دير الزور، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف داعش، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لهم، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الإثنين، وصل تعداد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على البادية السورية إلى 52، حيث استهدفت مواقع مختلفة في باديتي الرقة ودير الزور وقرب بادية حماة.

وبذلك، يرتفع إلى أكثر من 386 تعداد الغارات التي نفذتها المقاتلات الروسية في البادية منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري.

ورغم القصف الجوي الروسي المكثف وعمليات التمشيط التي تجريها قوات حكومة دمشق في البادية وريفها، إلا أن مرتزقة داعش ما زالوا ينشطون في المنطقة ويشنون بين الحين والآخر، هجمات تلحق خسائر بشرية ومالية بقوات حكومة دمشق.

(د ع)