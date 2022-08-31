​​​​​​​مقاتلات أرمنيات عن المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية: خطوة مهمة لجَمعِ شملنا وللتصدي لمرتكب المجازر بحقنا

جاء ذلك، على هامش أعمال المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية في المجلس الاجتماعي الأرمني، الذي انعقد أمس الثلاثاء، بمدينة الحسكة، تحت شعار "اتحاد المرأة الأرمنية بعد إبادة 107 أعوام تنظم ذاتها في ثورة روج آفا وحماية أرض روج آفا" وخرج بالإعلان عن تأسيس اتحاد المرأة الأرمنية وانتخاب رئيسة لها، أجرت وكالتنا لقاءًا مع المقاتلات في كتيبة الشهيد نوبار أوزانيان الأرمنية، التي تأسست في عام 2019، في الذكرى الـ 104 للإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الأرمن من قبل العثمانيين.

'لتشكيل اتحاد نسائي أرمني متين'

المقاتلة هلا حميد الحسين، من مدينة الحسكة، تحدثت عن انعقاد مؤتمر المرأة الأرمنية قائلةً: "نعقد مؤتمرنا هذا للم شمل كافة النساء الأرمنيات، ولتشكيل اتحاد قوي متين من أجل الوقوف ضد كافة التهديدات والإبادات التي تتعرض لها المرأة الأرمنية".

مشيرة إلى أن العدو التركي عدو تاريخي للشعب الأرمني "فقبل 107عام، ارتكب إبادات جماعية بحقنا ولا زال يرتكب الابادات والمجازر المفجعة، فنحن اليوم مجتمعات هنا لنؤكد للعالم أجمع بأننا باقون وسنواصل نضالنا".

وأكدت المقاتلة هلا حميد الحسين إصرار النساء الأرمنيات على المقاومة والنضال في وجه الفاشية، قائلة: "سنقضي على الفاشية بسواعدنا وإصرارنا، فنحن اليوم النساء الأرمنيات كتفاً بكتف ويداً بيد سنحمي من تبقى منا، ولن نسمح بأن يتم تكرار المجازر التي ارتكبت بحقنا وحق شعبنا، وسنقضي على العدو التركي وكل من يشن حرباً علينا".

ووجهت رسالة إلى المحتل التركي، قالت فيها: "نقول ونكرر بأنك لن تهزمنا ولن تستطيع أن تنال من عزيمتنا وإصرارنا على النضال والمقاومة، وسنرفع من صوت المرأة الأرمنية من اليوم فصاعداً، فالمرأة الأرمنية هي نتيجة وجود ومكافحة".

وأضافت: "إننا شعب شمال وشرق سوريا بمختلف دياناتنا ومذاهبنا موجودين على أرض أجدادنا لهزيمة العدو التركي الفاشي، ولرفع العلم الأرمني وصوت المرأة الارمنية عالياً، ولنعيد ونكرر للمحتل التركي بأننا سنهزمه ولن ننهزم".

وحول أهمية عقد هكذا مؤتمر للمرأة الأرمنية، علقت المقاتلة هلا حميد الحسين، على ذلك بالقول "كان هناك حاجة لعقد هذا المؤتمر، لتشكيل اتحاد نسائي أرمني متين، ولنؤكد للعالم بأننا شعب مقاوم ولن يستطيع أحد إبادتنا".

مؤكدة في ختام حديثها، "الاحتلال التركي بزعامة أردوغان يعد ويتوعد باحتلال مناطقنا، ليوهم للعالم أجمع بأنه ذو نفوذ وقوة لكنه لن يفلح، أمام تكاتف جميع المكونات ويداً بيد لتحقيق هدفنا وهو العيش حياة حرة كريمة تنعم بالديمقراطية والحرية ويتساوى فيه الحقوق والواجبات".

'سنناضل وفق نهج الأمة الديمقراطية'

فيما ذكرت المقاتلة في كتيبة الشهيد نوبار أوزنيان، كوهار باكريان، أن دولة الاحتلال التركي والدولة العثمانية الزائلة حاولا إبادة المكون الأرمني من الوجود، وقالت: "الإبادة التي حصلت عام 1915، أكبر دليل على ذلك".

وبينت أن الإبادة التي ارتكبت بحق الأرمن سلبتهم من حقوقهم، بقولها: "أنا أرمنية الأصل، ولكن أتحدث باللغة الكردية، ولا أعرف لغتي، بانعقاد هذا المؤتمر ولأول مرة نثبت للعالم أجمع أن المكون الأرمني والمرأة الأرمنية موجودة، وذلك بهدف توحيد صف المرأة الأرمنية وتعريفها بحقيقتها وتاريخها".

وشددت المقاتلة كوهار باكريان على أن دولة الاحتلال التركي لن تستطيع إبادة شعوب المنطقة من خلال هجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا، مؤكدة "سنقف بوجه الاحتلال التركي ومرتزقته، لأنه ماضون على نهج الأمة الديمقراطية".

'لا يمكن القضاء على الحياة الحرة'

أما المقاتلة سونا أوزانيان، فلفتت الانتباه إلى هدف مشاركتهم في المؤتمر، قائلة: "نحن هنا لنشكل اتحاد نسائي من المكون الأرمني والأشوري والكلداني والإيزيدي والعربي والكردي، من أجل توحيد صفوفنا والقضاء على الذهنية الذكورية بين المجتمع، وبالتالي تحرير المرأة الذي هو ضمان لحرية المجتمع عامة، ولنتمكن من توحيد قوانا لمواجهة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجهنا على كافة الصعد سواء من قبل الاحتلال التركي أو من قبل الذهنية الذكورية".

ونوهت إلى سياسات وجرائم الاحتلال التركي بحق النساء في شمال وشرق سوريا، وقالت: "لا يمكن للمحتل التركي القضاء على الحياة الحرة"، مضيفة "سياسات وممارسات الاحتلال التركي بعيدة كل البعد عن الإنسانية والاخلاق، إذ تعرض آلاف الاشخاص للقتل في مجزرة إبادة الأرمن التي ارتكبتها الدولة العثمانية عام 1915".

المقاتلة سونا أوزنيان أكدت في ختام حديثها، على ضرورة تكاتف جميع المكونات، وبشكل خاص النساء، لمواجهة كافة العراقيل والتحديات التي تتعرض لها المرأة"، مشددة "على كل النساء، وبالأخص النساء الأرمنيات الانتفاض ضد جميع أشكال الهجمات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق الشعوب".

(ي م)

ANHA