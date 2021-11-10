​​​​​​​مقاطعة قامشلو تستعد للخروج في مظاهرة حاشدة للتنديد بمجزرة الهلالية

ارتكب الاحتلال التركي مجزرة بحق إحدى أقدم العائلات الوطنية في روج آفا أمس الثلاثاء، عبر هجوم بطائرة مسيَرة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، ما أدى إلى استشهاد الشخصية الوطنية، يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد.

وللتنديد بهذه المجزرة، يستعد أهالي مقاطعة قامشلو بكافة مكوناتها للخروج في مظاهرة حاشدة اليوم الأربعاء، في الساعة الـ10:30 صباحاً، والتي ستنطلق من ساحة الشهيد خبات في حي الهلالية، تحت شعار" مستمرون حتى النهاية في تبنّي حرب الشعب الثورية"، "Heya dawî emê xwedî li şerê gelê şoreşgerî derkevin".

ودعت اللجنة التحضيرية أهالي مقاطعة قامشلو إلى المشاركة في هذه المظاهرة، للتنديد باستهداف الاحتلال التركي لمواطني شمال وشرق سوريا.

وأهابت بأبناء شعب شمال وشرق سوريا التكاتف والوقوف ضد الهجمات التي تستهدف إرادتهم.

(س أ/آ)

ANHA