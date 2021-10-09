​​​​​​​مقاطعة قامشلو بكردها وعربها وسريانها تستنكر المؤامرة الدولية وتطالب بالحرية الجسدية للقائد

ويصادف اليوم 9 تشرين الأول، ذكرى المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي بدأت عام 1998 ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا بطرق مختلفة.

ورفضاً للمؤامرة واستنكاراً لها، خرج اليوم الآلاف من أهالي مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، وهي: (قامشلو – عامودا – تربه سيبه – جل آغا- كركي لكي – ديرك – تل براك – تل حميس – تل كوجر) في مظاهرات منددة بالمؤامرة الدولية، ومطالبة بفك أسر القائد عبد الله أوجلان.

قامشلو

ففي مدينة قامشلو، انطلق المئات من أهالي المدينة وأعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني والإدارة الذاتية من مفرق منير حبيب في مظاهرة تحت شعار "بروح مقاومة إمرالي.. سنفشل مؤامرة التاسع من تشرين الأول وسنهزم نهج الخيانة".

وتوجه المتظاهرون نحو مبنى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في المدينة، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي، مؤتمر ستار، ومرديين هتافات "الحرية للقائد اوجلان"، "حرية أوجلان حريتنا"، "بفلسفة القائد أوجلان سنفشل المؤامرة".

وعند وصولهم أمام المبنى، توقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، استنكر فيها المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وقال: "باسم شعبنا المقاوم في شمال وشرق سوريا ندين المؤامرة الدولية على القائد أوجلان".

وأكد حسو أن المؤامرة الدولية على القائد هي مؤامرة لكسر إرادة وعزيمة شعوب شمال وشرق سوريا، وقال: "يمر على المؤامرة الدولية 23 عاماً، ونحن منذ ذلك اليوم نناضل ونقاوم في وجه المؤامرة الدولية التي حيكت بحق القائد أوجلان، وسنوياً نستنكرها بالخروج إلى الساحات وتنظيم الفعاليات، لذلك أتوجه بالشكر إلى كافة شعبنا المناضل على مقاومته المستمرة في وجه الدول المتآمرة".

وتابع: "كافة الأزمات والحروب في الشرق الأوسط هي نتيجة لسياسات الدول المؤامرة، حيث حاولوا إبعاد القائد أوجلان عن شعوب شرق الأوسط، ولكنه منذ 23 عاماً يقاوم دون كلل أمام ظلم دول المؤامرة والفاشية التركية، لذلك فإن الحرية الجسدية للقائد مهمة جداً بالنسبة لكافة شعوب ومكونات شرق الأوسط والعالم أجمع".

وشدد حسو في حديثه قائلاً: "ضمن إطار حملة حان وقت الحرية، نقول أمام كافة شعبنا اليوم بأن الحرية ستنصر، ولن نستسلم أمام هجمات وممارسات الدول المؤامرة بل سنستمر بنضالنا ومقاومتنا إلى أن نحقق الحرية الجسدية لقائدنا الأممي"، وناشد غريب حسو كافة الدول الوقوف في وجه سياسات الفاشية التركية والابتعاد عن السياسات المعادية لحرية وديمقراطية الشعوب".

عامودا

فيما أوضح أبناء ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، خلال المظاهرة التي خرجت من ساحة المرأة الحرة وجابت السوق المركزي في الناحية، وشارك فيها المئات من الكرد والعرب والسريان، أن المؤامرة الدولية استهدفت إرادة الشعوب الثورية المطالبة بحريتها في شخص القائد أوجلان، كما وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية القيام بواجبهم.

المتظاهرون توقفوا أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وهناك خاطب في الحشود عضو ادارة مجلس عامودا، صابر محمد، وأوضح أن" المؤامرة التي طالت القائد أوجلان استهدفت إرادة الشعوب المناضلة، وهدف المتآمرون من خلالها إلى كسر إرادة الشعوب، ومنع انتشار فكر وفلسفة القائد أوجلان لكن ثورة روج آفا هي رد على جميع المتآمرين".

تربه سبيه

وفي السياق ذاته، استنكرت مكونات ناحية تربه سبيه، من الكرد والعرب والسريان، المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان موضحين أن المؤامرة مستمرة حتى يومنا هذا عبر احتلال سري كانيه وكري سبي.

وتجمّع المتظاهرون أمام مركز مؤتمر ستار الواقع شرق الناحية. ورفعوا خلال المظاهرة صور القائد وشعار كتب عليه "بروح مقاومة إمرالي سنفشل مؤامرة التاسع من تشرين الأول وسنهزم نهج الخيانة".

المظاهرة جابت السوق المركزي، وسط إغلاق كامل للمحال التجارية، وتوجهوا نحو مدخل الناحية من الجهة الغربية.

وهناك توقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها كلمة للإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه، بشرى علي، نددت من خلالها بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وتطرقت في حديثها إلى أهداف قوى الهيمنة الرأسمالية من مؤامرتها وكيف تسعى لإبقاء الشعوب تحت نير ظلمهم، وقالت: "المؤامرة جاءت في إطار تصميم خريطة الشرق الأوسط الجديد الذي يتناسب مع مصالح القوى الهيمنة العالمية وقوى الحداثة الرأسمالية".

وبدوره تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، سليمان حسين، عن المخططات المعادية المستمرة بحق شعوب المنطقة التي تطالب بحريتها، وأكد أن "المتآمرين يسعون إلى ضرب إرادة الشعوب ونسف مكتسباتها التي حققوها بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان"، وتابع: "إن الهجمات الاحتلالية التي نفذتها تركيا ومرتزقتها على سري كانيه كري سبي تأتي في إطار استمرار المؤامرة".

وشدد على ضرورة وحدة الشعوب لضمان حرية القائد وتحقيق حرية الشعوب المضطهدة.

جل آغا

واستنكر المئات من أهالي ناحية جل آغا المؤامرة وتجمعوا عند دوار الشهيد معصوم وسط الناحية، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان.

المتظاهرون جابوا الشارع العام في الناحية، وتوجهوا صوب ساحة الكراج، وهناك تحولت المظاهرة إلى تجمع جماهيري، وقف خلالها المتظاهرون دقيقة صمت، تحدثت بعدها الإدارية في اتحاد المعلمين في جل آغا، نزهة سيف الدين، عن أهداف المؤامرة وكيف بدأت في 1998 واستمرت حتى اعتقال القائد.

نزهة بينت أن "إمرالي تحولت إلى مدرسة تعطي العالم درس النضال والمقاومة في وجه دول الحداثة الرأسمالية".

وعاهدت على رفع سوية النضال ضد كافة أوجه المؤامرات التي تسعى إلى النيل من إرادتهم.

بعد ذلك ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في الناحية، حسين عيسى، كلمة أشار من خلالها إلى "أن التفاف الشعوب حول فكر وفلسفة القائد وإيمانهم بها ضمان إفشال كافة المؤامرات".

تل براك

كما خرج العديد من الأهالي والإداريين في تل براك والشيوخ والوجهاء في مظاهرة حاشدة صباح اليوم، بدأت من دوار الفرن شمال الناحية تخللها الهتافات والشعارات المطالبة بحرية القائد والمناهضة للاحتلال التركي لتتوقف عند دوار الشهداء وسط الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك، أمينة خليف، حيّت من خلالها المقاومة التاريخية التي يبديها القائد أوجلان في جزيرة إمرالي.

تلاها كلمة للإدارية في دار المرأة في الناحية، رسل حسن، أشارت فيها إلى "أن هدف المؤامرة ليس فقط استهداف القائد وحده، إنما استهداف كافة الحركات النضالية والثورية للشعب الكردي وعموم الشعوب الساعية للحرية".

ودعت كافة الشعوب إلى الالتفاف حول قضية الحرية المتمثلة بشخص القائد أوجلان، مؤكدة على "الاستمرار بنضالنا حتى الوصول إلى حرية القائد ومناطقنا المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها".

كركي لكي

كما شارك المئات من أهالي ناحية كركي لكي في المظاهرة التي بدأت من ساحة شهيد خبات مروراً بالشارع الرئيس للناحية، وسط الهتافات المنددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان.

كما حمل الأهالي صور القائد، ولافتات كتب عليها: "بروح مقاومة إمرالي سنفشل مؤامرة التاسع من تشرين الأول وسنهزم نهج الخيانة".

وتوقف المشاركون وسط الناحية، ومن ثم ألقى عضو حزب اتحاد الديمقراطي، ديار آمد، كلمة نوّه فيها إلى "أن هدف المؤامرة التي طالت القائد أوجلان هو القضاء على الفكر الديمقراطي لدى شعوب الشرق الأوسط ليسهّل الطريق للدول الرأسمالية والسلطوية لفرض مخططاتهم المحتلة على الشعوب التواقة للحرية".

وانتهت المظاهرة بمطالبة الأهالي بحرية القائد أوجلان، وتحرير مناطق سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض من جيش الاحتلال التركي.

ديرك

ومن جهة أخرى توجه المئات من أهالي مدينة ديرك ومنطقة الكوجرات إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي التي نصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته في استهداف قوات الكريلا.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات كتب عليها "حرية القائد آبو هي حريتنا، مقاومة الكريلا هي كرامتنا"، "الكريلا مستقبل وكرامة كردستان".

وتحولت المظاهرة المنطلقة من ساحة المعبر إلى خيمة الاعتصام إلى تجمّع جماهيري، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمد عبد الله، كلمة استنكر فيها المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان واعتبر هذه المؤامرة إسكاتاً للصوت الحر للشعوب التواقة للحرية والتي تعرضت للاضطهاد والظلم من السلطات الدكتاتورية".

وناشد "جميع شعوب شمال وشرق سوريا القيام بالواجب المنوط بهم في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة برمتها".

وبدورها تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار ديرك، شادية يوسف، وقالت: "مضى 23 عاماً ولا تزال المؤامرات تحاك على كردستان بعد المؤامرة التي طالت القائد أوجلان ولا تزال هجمات الإبادة الجماعية مستمرة".

وأضافت شادية "إن شعوب شمال وشرق سوريا قالت كلمتها بأن النضال هو الخيار الوحيد حتى تحرير القائد من سجون الفاشية التركية وتحرير المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا".

وبدوره تحدث باسم حزب الاتحاد الديموقراطي، مطيع علي، وأكد أن "الاعتصامات والفعاليات ستبقى مستمرة حتى تحرير القائد جسدياَ من سجون الفاشية التركية، لأن شعوب المنطقة تعلم جيداً أن القائد هو مفتاح الحل في الشرق الأوسط، لا يمكن حل هذه المشاكل المستعصية إلا بتحريره".

وبعد الانتهاء من الكلمات توجه الأهالي إلى خيمة الاعتصام للبدء بفعاليات خيمة الاعتصام في يومها الخامس.

(كروب/ آ)

ANHA