​​​​​​​مقاطعة الشهباء المحاصرة مستعدة لاستقبال المتضررين من الزلزال

وتسبب الزلزال ضرب مناطق واسعة من سوريا بسقوط عدد كبير من الضحايا إضافة إلى دمار هائل في المباني السكنية.

وتقدمت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء ملك الحسين، بالعزاء لذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

ودعت ملك في لقاء مع وكالتنا عموم أهالي المناطق المتضررة للتوجه إلى مقاطعة الشهباء، وقالت " نوجه ندائنا إلى أهالينا في حلب وعموم المناطق المتضررة للتوجه إلى الشهباء.

وطالبت حكومة دمشق بفك الحصار المفروض على المقاطعة، في ظل الظروف الكارثية التي تعيشها المنطقة، وناشدت جميع المنظمات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال.

(م)

ANHA