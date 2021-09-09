​​​​​​​مقال:خطط الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين حكومة دمشق ولبنان محكوم عليها بالفشل

المحاولات الأخيرة لتطبيع العلاقات بين حكومة دمشق ولبنان لمصلحة اللبنانيين المزعومة لم يُحكم عليها بالفشل منذ البداية فحسب، بل سترسل المنطقة إلى تكرار دموي آخر، بحسب مقال رأي لموقع العربية الإنكليزي.

واعتبر الكثيرون أن الزيارة الأخيرة لوفد حكومي لبناني رفيع المستوى إلى سوريا لمناقشة تفاصيل اقتراح السفير الأميركي لوصول لبنان إلى الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا جزء من رغبة إدارة بايدن في إعادة العلاقات الطبيعية بين هاتين الدولتين. وتمكين "الأسد" ضد العناصر الإيرانية في كل من لبنان وسوريا - وعلى رأسها حزب الله. ومع ذلك، فإن هذه الروح المتجددة في تمكين "الديكتاتور السوري" هي قضية خاسرة، حيث تمنع المنطقة في ظل وضعها الحالي مثل هذا السيناريو من الحدوث.

لطالما كانت علاقة لبنان بسوريا وحكومة دمشق مشوهة برفض الأخيرة معاملة لبنان كدولة ذات سيادة. رأى الأسد الأب، ولاحقًا بشار الأسد، هذه الأمة المتوسطية الصغيرة كوعاء يمكن أن يستفيدوا منه من أجل مكانتهم في النزاعات الإقليمية. بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، رأى بشار الأسد أن هيمنته على لبنان بدأت تتلاشى، حيث أُجبر على سحب القوات التي احتلت لبنان فعلياً منذ عام 1990 حتى الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

اقتراح الولايات المتحدة بتزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية هو محاولة أخيرة يائسة لضمان عدم انهيار لبنان بالكامل. أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة، إلى جانب استمرار تهريب الوقود والمواد الأساسية إلى سوريا، إلى دفع البلاد إلى حافة الكارثة، حيث باتت الخدمات الأساسية مثل المستشفيات على وشك الانهيار التام. وبالتالي، صممت الولايات المتحدة خطتها الجديدة كطريقة لتوفير الكهرباء للبنانيين دون الاضطرار إلى تقديم أموال للطبقة السياسية الفاسدة في البلاد، وإذا كان ثمن هذه الخطوة يتطلب موافقة سورية فليكن.

بطبيعة الحال، نجح الوفد اللبناني إلى دمشق في الحصول على الموافقة المبدئية من حكومة دمشق، لكن المشروع النهائي لا يزال يتوقف على مواءمة عدد من العوامل - بشكل رئيسي رفض المؤسسة السياسية اللبنانية السماح بتحرير مثل هذا القطاع المربح من سيطرتها. وبالمصادفة، تم إحباط محاولة إيصال الغاز المصري إلى لبنان في السابق من قبل حكومة دمشق التي قامت بناء على طلب من التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشيل عون، جبران باسيل، بإعاقة العملية.

وفي نهاية المطاف، فإن اعتقاد إدارة بايدن أن "بشار الأسد وديكتاتوريته القديمة المتهالكة" يمكن أن يقاوموا إيران ومشروعها التوسعي الإقليمي ليس مجرد تفكير بالتمني.

وعلاوة على ذلك، من الواضح أن التفاؤل بأن حكومة دمشق قادرة على استقرار لبنان وإعادته إلى طبيعته يتجاهل حقيقة أن الأصول اللبنانية السورية، ناهيك عن أتباعها، لم تعد تسيطر على النظام السياسي في لبنان. والأهم من ذلك، أن حزب الله، الذي كان يعمل سابقاً في لبنان تحت إشراف صارم من حكومة دمشق، قد تحوّل إلى قوة قتالية عابرة للحدود الوطنية تسيطر على أربع عواصم عربية.

كما هو الحال، فإن حكومة دمشق غير قادرة على السيطرة على بلدها، وعليها أن تتقاسم ما تبقى من سيادتها المزعومة مع مجموعة متنوعة من المجموعات الموالية لإيران والجيش الروسي والمرتزقة الذين ترعاهم تركيا.

في الماضي، استضاف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بتشجيع من المجتمع الدولي، بشار الأسد وزوجته في احتفالات يوم الباستيل، وكرمه بإشراكه في العرض. الآن، يرغب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن في تكرار كارثة ساركوزي، باستخدام لبنان كمنصة لهما.

لقد سلم الأسد نفسه لمصيره المشؤوم بمجرد أن فتح صندوق باندورا المجازي بالسماح للنفوذ الإيراني بدخول سوريا. الآن، فات الأوان "للديكتاتور السوري" للعودة بالزمن إلى الوراء.

(م ش)