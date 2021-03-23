​​​​​​​منظومة المرأة الكردستانية: نوال السعداوي منبع الإلهام والقوة بدفاعها عن حقوق النساء

وجاء في نص برقية التعزية لمنسقية منظومة المرأة الكردستانية KJK:

"تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة، الدكتورة نوال السعداوي، والتي عُرِفَت بمسيرتها النضالية الطويلة والمعطاءة، من حيث الدفاع عن حقوق النساء بعنادٍ فريدٍ أصبح منبع الإلهام ومصدر القوةِ والاعتزاز لنا جميعًا، ومن حيث العطاء الفكري الجريء الذي تميزَت به، فخلَّفَت لنا مآثر ثمينة على صعيد ملامسة قضايا النساء ومحاولة معالجتها.

إننا، وباسم "منظومة المرأة الكردستانية KJK"، إذ نعزّي أنفسنا ونعزّي الشعب المصري والنساء المصريات بفقدان المناضلة النسوية نوال السعداوي، فإننا نود الإشارة إلى أننا فقدنا شخصيةً عزيزةً تُعَدُّ صديقةً حميمةً للشعب الكردي عمومًا ومناصِرةً بارزةً لقضية المرأة الكردية خصوصًا.

أجل، لقد فقدنا صديقةً صدوقةً ظلت تؤمن بأن التضامن والتكافل النسائي هو السبيل الوحيد للتغلب على الذهنية الذكورية وعلى شتى مؤسساتها البطرياركية. وقد تَعَرَّفنا نحن "منظومة المرأة الكردستانية KJK" إلى الدكتورة نوال السعداوي عن كثب، وجمعَتنا بها لقاءاتٌ عدةٌ تركَت فينا أثرًا لا يُنسى ولا يُمحى، سواء من حيث عُمق النقاشات الفكرية الراقية التي دارت بيننا بخصوص قضايا حرية المرأة، أو من حيث اهتمامها البارز بقضيتنا، وإيمانها بعدالة وأحقية نضالنا.

وعليه، فإننا نشدد على أن الدكتورة نوال السعداوي ستظل شعلةً متَّقدةً في قلوبنا وعقولنا، ونؤكد على أننا سنواصل نضالنا بدأبٍ ومثابرة كي نَكون لائقات بذكراها وبإرثها الفكري المدافع عن حقوق النساء، ونجدد بهذه المناسبة عهدنا لكافة نساء المنطقة والعالم بأن نُصعِّدَ من كفاحنا ضد كافة أشكال التمييز الممنهج ضد المرأة إلى أن نستردّ حرياتنا وحقوقنا المسلوبة في مجتمعٍ تسوده المساواة والعدالة والكرامة والحرية الحقيقية العامرة بهوية المرأة الحرة".

(س و)

ANHA