​​​​​​​منظومة المجتمع الكردستانية تعزي عائلة كلو

ووجهت الرئاسة المشتركة للمجلس الإداري في منظومة المجتمع الكردستانية برقية عزاء بصدد استشهاد 3 أفراد من عائلة كلو الوطنية، جراء هجوم لدولة الاحتلال التركي في مدينة قامشلو، يوم أمس الثلاثاء.

وجاء في نص برقية العزاء:

"استشهد الوطني العظيم يوسف كلو، المعروف بوفائه للقائد آبو وخدماته القيّمة في نضال الشعب الكردي من أجل الحرية، إلى جانب أقاربه، محمد ومظلوم كلو، في هجوم وحشي شنته الدولة التركية في مدينة قامشلو. رحم الله شهداءنا الأبرار يوسف كلو، محمد كلو ومظلوم كلو، ونتوجه بالعزاء لذوي الشهداء وللشعب الكردستاني. لقد قدمت عائلة كلو العديد من الشهداء في نضال الحرية الكردستاني.

أفراد عائلة كلو الشهداء سيبقون خالدين إلى الأبد، وسيتم الوفاء لدمائهم من خلال تحقيق آمالهم في حرية كردستان وبناء الشرق الأوسط الديمقراطي".

وجاء في برقية العزاء أيضاً: "كان يوسف كلو صديقاً عزيزاً للقائد آبو، وكان من أنصاره المخلصين. لقد كان واحداً من الوطنيين البارزين والذين يحتذى بهم في روج آفا. لن تنساهم شعوب روج آفا وشمال وشرق سوريا. وسيتم تحقيق تطلعاتهم من خلال بناء سوريا الديمقراطية وشمال شرق سوريا الحرة".

وقالت منظومة المجتمع الكردستاني في ختام برقية العزاء: "نقول ليوسف كلو، نم قرير العين. سوف تتحقق آمالك، وسننتقم لدمائك. إننا نناشد أبناء شعبنا بالوفاء لهؤلاء الوطنيين، وتصعيد النضال من أجل الدفاع عن مكتسباتهم ونضالهم العظيم".

(ك)