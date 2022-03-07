​​​​​​​منظومة المجتمع الكردستاني: تحرير المرأة سيؤدي إلى تحرير الإنسانية جمعاء

وجهت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني (‏KCK‏) رسالة إلى المرأة، بمناسبة ‏يوم 8 آذار اليوم العالمي للمرأة، قالت فيها:‏

‏"لقد ناضلت نساء العالم وأبدين مقاومة كبيرة من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الذي ‏أصبح حليفاً وصديقاً ورفيقاً حقيقياً للمرأة، نحن ممتنون لكافة النساء في العالم.‏

نحن في حركة التحرر الكردستانية نبارك يوم 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة الكادحة، بإيماننا الراسخ بأن ‏تحرير المرأة سيؤدي إلى تحرير كافة المضطهدين والمظلومين والإنسانية جمعاء، كما أننا نحيي نضالهن ‏ونؤكد مجدداً أننا في حركة التحرر الكردستانية سنتضامن مع مقاومة المرأة ونحقق الحرية معاً.‏

للمرأة فضل كبير على الإنسانية برمتها

للمرأة مكانة أساسية ومهمة للغاية من النضال والعاطفة في تنمية المجتمع والإنسانية. لأن تنشئة الحياة الاجتماعية موجود في طبيعة المرأة، ولولا الطبيعة الاجتماعية للمرأة، لما كان من الممكن تنمية البشرية وخلق القيم، ‏وفي هذا الصدد، إن للمرأة وجميع قيمها الإيجابية فضل كبير على البشرية والإنسانية جمعاء؛ فإن طبيعة المرأة ‏التي تحرر الحياة، تعطي معنى قيّم للحياة، ولا تقبل الذهنية المهيمنة بداخلها، لذا فهي تصبح التعبير الحقيقي ‏عن الحياة الحرة والحقيقة للإنسانية، ولذلك ستتحقق الحياة الأكثر جدوى وصدقاً وحرية مع تحقيق حرية ‏المرأة، وإذا شاركت إرادة المرأة أكثر فأكثر مع الحرية في الحياة، فستتحقق هذه الحرية.‏

حرية الإنسانية مرهونة بحرية المرأة

أصبح نظام الحداثة الرأسمالية خلال هذه الفترة، وعبر التاريخ، ذروة للهجمات الوحشية ضد المرأة، كما ‏يسعى هذا النظام للقضاء على الحياة الاجتماعية، وخلق حياة مهيمنة ومستبدة لانهاية لها، وهذا النهج من ‏الحداثة الرأسمالية هو الأكثر تناقضاً لطبيعة المرأة وعلى عكس ما يميز المرأة، إنها تعيش الحياة الاجتماعية ‏وتحررها، وهكذا فإن نظام الحداثة الرأسمالية يحاول إغراق طبيعة المرأة في مستنقعه المهيمن، واستخدام ‏طبيعتها كأداة لإبعادها عن طبيعتها وجوهرها، ويبذل نظام الحداثة الرأسمالية مساعي استبدادية كبيرة، لجعل ‏كل من العلم، الفن، الثقافة، وجميع الأشياء التي خلقها باسم الإنسانية، واجهة أيديولوجية لاضطهاد وتقويض ‏طبيعة المرأة، وإن جميع هذه الممارسات المستبدة من الضغط، القمع، العنف، والاستبداد مخفية وسرية، وكل ‏ذلك يقدم كحرية، ولكن بفضل عقلية المرأة وأيديولوجية تحرير المرأة، يتم القضاء شيئاً فشيئاً على الحداثة ‏الرأسمالية الزائفة، كما أن النضال من أجل تحرير المرأة، الذي يرى خلاصه الحقيقي عبر تخطيه للحداثة ‏الرأسمالية، يجد مسيرته الحقيقية ويفتح الطريق للتحرر من الاستبداد، القمع، العنف، تحرير الإنسانية سوف ‏تتحقق بحرية المرأة، نحن حركة التحرر الكردستانية ندعو الإنسانية لتقديم الدعم الأكبر لنضال المرأة ‏ومقاومتها.‏

القائد أوجلان رفيق المرأة

لقد خلق القائد عبد الله أوجلان أيديولوجية حرية المرأة، وأرسى الأساس النظري والفلسفي للحرية وقدم أكبر ‏مساهمة في قضية حرية المرأة، وأبدى مقاومة كبيرة في فلسفته لأجل تحقيق الحرية للمرأة، إضافة إلى ذلك، ‏أظهر جهوداً عملية في جميع المجالات من أجل تنظيم المرأة وقدرتها على تنمية إرادتها ونضالها بنفسها، ‏وعندما خلق القائد أوجلان هذه الفرصة للمرأة، وضع هذا الأمر أمام الرجال للتخلص من الهيمنة الذكورية ‏والتبعية والعبودية، ليكونوا قادرين على تغيير أنفسهم نحو خط الحرية أيضاً، لقد أصبح القائد عبد الله أوجلان ‏صديقاً ورفيقاً حقيقياً للمرأة واجتمع بالمرأة على أسس الحرية، وتناضل المرأة في جميع أنحاء العالم ويأخذن ‏زمام المبادرة في المقاومة من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، نحن في حركة التحرر الكردستانية ‏نشكر جميع نساء العالم لأجل تضامنهم مع القائد عبد الله أوجلان، كما أننا نحيي مقاومتهن التي يبدينها لأجل ‏أن ينال القائد عبد الله أوجلان حريته الجسدية.‏

ثورة حرية كردستان هي ثورة المرأة

تستمد ثورة حرية كردستان قوتها وإرادتها من حقيقة حرية المرأة، فقد أسس القائد أوجلان ثورة حرية ‏كردستان على هذا الأساس، لهذا أصبحت ثورة حرية كردستان هي ثورة المرأة، ويعتبر تنظيم المرأة وتطوير ‏النضال المنظم للمرأة هو جوهر الحياة الحرة والهدف الأساسي لثورة حرية كردستان.‏

شارفت فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على الانهيار بفضل المقاومة التي تبديها المرأة، ‏وبالتزامن مع تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، سيتم القضاء على الفاشية المعادية للمرأة ‏وحريتها، كما سيتحقق الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط، وسيتم تحرير كردستان، ونبارك مرة أخرى ‏يوم 8 آذار لجميع نساء العالم، ونؤمن بأن حرية المرأة ستحقق الحرية للإنسانية جمعاء، كما نتمنى لهن ‏التوفيق في نضالهن وكفاحهن".

(س ر)