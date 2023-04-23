​​​​​​​منظومة المجتمع الكردستاني: على شعبنا خارج الوطن المشاركة في الانتخابات بقوة

جاء ذلك خلال بيان، أدلى المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بخصوص انتخابات 14 أيار في تركيا وباكور (شمال كردستان).

استهلت منظومة المجتمع الكردستاني بيانها بالقول "تحاول السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية على أساس مفهوم التصفية والإبادة الجماعية الذي دخل حيز التنفيذ في 24 تموز 2015، باستخدام أساليب العنف والحرب الخاصة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً منذ ذلك اليوم، تصفية حركة الكردية والقضاء على جميع مكتسبات الكرد وإبادة الكرد، وبدأ النظام الفاشي باستخدام الأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية التكتيكية وجميع أنواع الأسلحة المحظورة عندما وقع تحت الضغط في مواجهة مقاومة قوات الكريلا، وبالإضافة إلى ممارسة الضغوط والاعتقالات والحرب الخاصة بحق شعبنا، وتشديد نظام التعذيب والعزلة المفروضة على القائد أوجلان، ولكي تنفذ السلطة الحاكمة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، الحرب ضد الكرد وتبيدهم، مارست ضغطاً شديداً على الشعب في تركيا، وحوّلت الدولة بأكملها إلى نظام عصابات ومافيا وقادت تركيا نحو انهيار وأزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية، وفي الوقت الراهن، تريد الشعوب في تركيا أيضاً بقدر الشعب الكردي، التحرر من السلطة الحاكمة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية".

نضال حركتنا وشعبنا هزم سلطتي حزب العدالة والتنمية والحركة القومية

وأكدت المنظومة في بيانها "أن النضال الذي نخوضه نحن كـ شعب وحركة، قاد السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية نحو الانهيار، فالسلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد انهزمت في مواجهة نضالنا، وتتعمق هذه الهزيمة والانهيار يوماً بعد يوم، فمع انهيار حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ستدخل كردستان وتركيا مرحلة جديدة، وستُزال العقبة الأكبر أمام النضال الديمقراطي، ولكي تخلق انتخابات 14 أيار تطوراً من هذا القبيل، فإنها تعبّر عن مرحلة في غاية الأهمية، فإذا ما أُسقط التحالف الفاشي لحزب العدالة والتنمية من السلطة في انتخابات 14 أيار، فسوف يُفسح الطريق أمام النضال الديمقراطية، وهذا الأمر متعلق أيضاً بإظهار الشعب لإرادته بطريقة قوية في انتخابات 14 أيار، لذلك، فإن 14 أيار تعبّر عن مرحلة مهمة للنضال من أجل التحرر من السلطة المعادية للكرد والعنصرية والمستبدة والمستعمرة والفاشية".

على شعبنا خارج الوطن التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته

ودعت الشعب الكردي خارج الوطن للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته: "بقدر ما يولي شعبنا في تركيا وكردستان أهمية لهذه الانتخابات، فيجب على شعبنا خارج الوطن أيضاً أن يولي أهمية أيضاً لهذا الانتخابات، وينبغي عليه التوجه نحو صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته، ويجب حتماً أن تتحدد إرادة شعبنا في أوروبا في صناديق الاقتراع، شعبنا الذي قدّم طوال تاريخ نضالنا، لا سيما شعبنا الموجود خارج الوطن في أوروبا، دعماً كبيراً للنضال وحقق كل تضحية متأملة منه، ومما لا شك فيه، إن الوطنية تفرض نفسها في هذا الصدد، وقد أصبح شعبنا دائماً خارج الوطن جزءاً لا يتجزأ من النضال في الوطن، وأصبح جديراً بشرف هذا الأمر، وعلاوة على ذلك، يجب أن يُفهم جيداً أن المستوى المهم لهذا النضال هو الانتخابات، وهي مهمة بسبب الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة في تركيا، ونحن كـ شعب وحركة، دفعنا بالسلطة الحاكمة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية نحو شفا الهاوية، فمن خلال المشاركة بقوة في الانتخابات، قد تتشكل الفرصة التي من خلالها سوف نسقط السلطة الحاكمة، حيث إن أصوات شعبنا خارج الوطن ليست بالأمر الهين، وسوف تكون للأصوات خارج الوطن تأثيراً كبيراً على نتائج الانتخابات، لذلك، ينبغي على الجميع التوجه نحو صناديق الاقتراع، ويجب عليهم الإدلاء بأصواتهم لإسقاط حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وصعود القوى الديمقراطية، وسوف يكون دعم الأصوات من خارج الوطن كبيراً على النضال في الوطن والأصوات التي سوف يدليها شعبنا، لذلك، يجب على شعبنا فيخارج الوطن اعتبار الإدلاء بالصوت كواجب وطني، ويجب على الجميع التفكير في هذا الأمر وتشجيع بعضهم البعض للإدلاء بالصوت، ويجب ألا يقتصر الأمر على التشجيع فقط، بل أيضاً على التحذير وانتقاد أولئك الذين لا يتصرفون بتفكير، وعلى كل شخص من الذين لديهم الحق في التصويت سابقاً، أن يستفسر كونه لم يدلِ بصوته، وأن يتقبل الانتقادات ويقرر الذهاب حتماً إلى هذه الانتخابات، وأن يدلي بصوته في الوقت الذي تم تحديده في خارج البلاد".

يجب المشاركة في الانتخابات بطريقة قوية

وشددت منظومة المجتمع الكردستاني خلال البيان على المشاركة في الانتخابات بطريقة قوية وتلافي التقصير السابق: "كان شعبنا في السابق لا يتوجه كثيراً إلى صناديق الاقتراع ولا يدلي بصوته، وهذا الأمر بمثابة تقصير كبير بالنسبة لشعبنا، فكيف لا يدلي الكردي بصوته ولا يقدّم الدعم بهذه الطريقة لنضال الحرية والديمقراطية في الوطن؟ ينبغي علي شعبنا ألا يقبل بهذا الأمر بأي شكل من الأشكال، فعلى شعب كردستان خارج الوطن ألا يهمل حتى ولو صوتاً واحداً، والمشاركة في الانتخابات بطريقة قوية وتلافي التقصير السابق، فهذه الانتخابات مختلفة كثيراً عن الانتخابات الأخرى، ولا ينبغي لأحد أن يقول “لدي صوت، إن أدليتُ به، وإن لم أدلِ به، لن يكون له أي تأثير”، فحتى صوت واحد سيكون مهماً جداً، ويجب ألا يُهدر أي صوت، وإن ندائنا لجميع الكردستانيين الوطنيين المتواجدين في أوروبا والأماكن الأخرى في الخارج هو أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وأن يدلوا بأصواتهم".

(ل م)