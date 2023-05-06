​​​​​​​منظومة المجتمع الكردستاني: 14 أيار مهمة جداً للنضال من أجل الحرية والديمقراطية

قيّمت لجنة الشعوب والمعتقدات لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، انتخابات 14 أيار في باكور (شمال كردستان) وتركيا.

أشارت اللجنة إلى أن هذه الانتخابات مهمة، ولفتت الانتباه إلى قمع سلطة أردوغان الحاكمة، على مدى 20 عاماً ضد الكرد والنساء والكادحين، وأوضحت أن من خلق قضيتي العلويين والكرد وعمل على تفاقمهما وجعلهما عصية على الحل، هما كل من الدولة والحكومة، وأنه ينبغي على المرأة النضال ضمن صفوف حزب الخضر اليساري ضد التمييز الجنسي والنظام الذكوري المهيمن والعنف.

ونوّت اللجنة أن نموذج الأمة الديمقراطية الذي ابتكره القائد عبد الله أوجلان ضد التفرد الذي تفرضه الدولة، هو الدواء الناجع لجراح شعوب الشرق الأوسط، وقالت إن جميع الشعوب والجماعات الدينية والكادحين وكذلك المرأة والشبيبة الذين يعيشون في تركيا، مستعدون للإطاحة بفاشية حزب العدالة والتنمية والحركة القومية وإنهائها.

وأشارت إلى أن المرحلة الانتخابية في تركيا وكردستان مهمة للنضال من أجل حرية اللغة والثقافة للشعب الكردي والشعب العربي واللاز والتركي وجميع الشعوب الأخرى، وقالت "مرة أخرى، إن هذه المرحلة الانتخابية هي مرحلة مهمة جداً للنضال من أجل الحرية والديمقراطية لمختلف الجماعات الدينية، وعلى وجه الخصوص، العلويين والإيزيديين والآشوريين والسريانيين، كما أن هذه الانتخابات مهمة جداً من أجل الحياة ونضال الحرية للنساء اللواتي واجهن عنف الدولة وتعرضن للقتل والاختفاء في تركيا وكردستان.

كما أن هذه الانتخابات تحظى بأهمية كبيرة من أجل نضال الديمقراطية والحرية بالنسبة لجميع الشرائح الاجتماعية، وفي مقدمتها الشبيبة والكادحين، وبهذا المعنى، نود توضيح أنه ينبغي على الشعب والمرأة والشبيبة المشاركة في هذه المرحلة، مع العلم بأنهم سيؤدون دورهم في هزيمة الفاشية وسلطة لإبادة الجماعية وعدو الطبيعة والثقافة وحقوق الإنسان.

وقد انتهت الذكرى المئوية لتاريخ الجمهورية، وسيأخذ هذا القرن في شخص الكرد مكانته في تاريخ الكرد كقرن الإبادة الجماعية بحق الشعوب، حيث اُرتكبت العديد من المجازر ضد العلويين مثل مجازر أرزينكان وديرسم وكوجكري ومرعش وكازي وجوروم عبر ذهنية الإبادة الجماعية، ونود أن نذكّر في هذا القرن، أنه بالإضافة إلى الهجمات الجسدية، كانت الهجمات الأيديولوجية والنفسية حاضرة على الدوام، بعبارة أخرى، أثبتت الدولة القومية التركية أو دولة الجمهورية التركية، بأفعالها التي تعود إلى قرن من الزمان، أنها تعتبر الكرد والعلويين دائماً على أنهم بمثابة مشكلة أمنية، فمنذ العام 1923، أي منذ تأسيس الجمهورية، لم يسمحوا للشعوب وعلى وجه الخصوص الكرد والعلويين بفتح أعينهم، ولكن عندما نلقي نظرة على الأمور التي جرت في غضون الـ 20 عاماً الأخيرة، فإن الأمور التي فُرضت على الكرد والعلويين والنساء والكادحين في غضون 20 عاماً، فهي على مستوى قرن بحد ذاتها".

يتبع..

(ل م)