​​​​​​​منظومة المجتمع الكردستاني تدين تسليم حكومة باشينيان مقاتليْ الكريلا إلى تركيا

أصدرت الرئاسة المشتركة للجنة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، اليوم الأحد، بياناً كتابياً، حول تسليم مقاتليْ الكريلا؛ آتيلا جيجك (لَهَنْك) وحسين يلدرم (علي شير) لدولة الاحتلال التركي.
وجاء في نص البيان:
"تم تسليم رفيقينا الكريلا؛ وهما لهنك (آتيلا جيجك) وعلي شير (حسين يلدرم) من قبل الدولة الأرمينية إلى دولة الاحتلال التركي.
إن الادعاءات بأن رفيقينا اعتقلوا من قبل دولة الاحتلال خلال عملية عارية عن الصحة. إن رفيقينا لهنك وعلي شير اللذان اعتقلتهما الحكومة الأرمينية في تشرين الثاني 2021 كانا مسجونين منذ ذلك الحين، ثم سلمتهما لدولة الاحتلال التركي نتيجة الخيانة. من خلال هذه الادعاءات والأخبار الكاذبة تسعى (تركيا) للتستر على خيانة الحكومة الأرمينية.
نندد بحكومة باشينيان
إن الثوريين الكرديين اللذين يقاومان لأجل حرية الشعب الكردي، دخلا إلى أرمينيا في مهمة ثورية، وفي الوقت الذي تم فيه احتلال أراضي أرمينيا بتلاعب ودعم من دولة الاحتلال التركي، من المهم جداً أن مسألة تسليم الثوريين الكرديين إلى دولة الاحتلال التركي من قبل الحكومة الأرمينية، أظهرت هذا الوضع بوضوح بأن حكومة باشينيان تتواطأ مع الدولة التركية السلطوية والقاتلة، وحكومة العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشية.
باسم حركة التحرر الكردستانية، ندين ونستنكر وبشدة موقف حكومة باشينيان التي سلمت كلا الرفيقين إلى دولة الاحتلال التركي.
يؤكد موقف حكومة باشينيان هذا الانتقادات والاتهامات الموجهة بشأن احتلال أراضي أرمينيا، وفي مرحلة يتم فيها احتلال أراضي أرمينيا، بدلاً من تقديم دعمها لأولئك الذين يناضلون ضد دولة الاحتلال التركي السلطوية والفاشية، يظهر تسليمهما لدولة الاحتلال هذا الوضع، فهذا الوضع هو أيضاً خيانة لنضال الشعب الأرميني ضد الإبادة الجماعية.
لقد أظهرت مسألة تسليم هذين الرفيقين للدولة التركية، حقيقة الخيانة والتعاون السري من قبل حكومة باشينيان، أمام الأنظار.
حكومة باشينيان تخون الشعب الأرميني
نحن نصدر هذا البيان للشعب الأرميني ليفهم حقيقة حكومة باشينيان ولكي يعرف الرأي العام الديمقراطي لشعبنا حقيقة هذه الحكومة جيداً، إن تسليم هذين الرفيقين لدولة الاحتلال التركي، يكشف أن حكومة باشينيان تخون قضية الشعب الأرمني وكافة الشعوب، وتتواطأ مع الدولة التركية السلطوية والقاتلة والتي ارتكبت إبادة جماعية بحق الشعب الأرمني عبر التاريخ وتحتل اليوم ما تبقى من الأراضي الأرمينية، كما تؤكد أنها مرتبطة بسياسة الاحتلال والإبادة الجماعية.
نحن ندعو كافة الشعوب والأصدقاء، وخاصة الشعب الأرميني، للانتفاض في وجه هذه الحكومة المتواطئة مع الاحتلال، نحن نؤمن أن الشعب الأرميني سيظهر الموقف اللازم تجاه هذه الحكومة ويحاسبها على هذا التواطؤ وهذه الخيانة.
حركة التحرر الكردستانية لا تقاوم فقط من أجل حرية الشعب الكردي، ولكن أيضاً لأجل حرية جميع شعوب المنطقة، وخاصةً من أجل حرية الشعب الأرمني. ينظر الشعب الكردي إلى الشعب الأرمني كشعب شقيق، كما إنه يرى البلاد التي يعيش فيها كدولة مشتركة وبهذا الشعور فهو يقترب من الشعب الأرمني ويدعم قضيته، وأن الشعب الأرمني والكردي يعرفان ذلك جيداً ويتقرب كلا الشعبان من بعضهما البعض بمشاعر إيجابية، حتى أولئك الذين يتعاونون لن يتمكنوا من إلحاق الضرر بالتعاون النضالي والأخوة للشعبين الكردي والأرمني، والعكس صحيح، فإن مثل هذه الخيانة، ستجعل الشعبين الكردي والأرمني يتعاونان أكثر في مسيرة النضال المشترك، هذا الموقف الذي صدر من قبل حكومة باشينيان سوف يتسبب في البداية بضرر كبير بقضية الشعب الأرمني ونضاله من أجل الوجود. إن تحقيق الحياة الحقيقية والكريمة غير ممكن من خلال التواطؤ والتعاون بل أنه ممكن بالمقاومة والنضال.
نحن باسم حركة التحرر الكردستانية، ندعو حكومة باشينيان إلى التخلي عن تعاونها مع دولة الاحتلال التركي الفاشية والقاتلة، والاعتذار للشعبين الأرمني والكردي على هذا الحادث".
(س ر)