​​​​​​​منظومة المجتمع الكردستاني تدين تسليم حكومة باشينيان مقاتليْ الكريلا إلى تركيا

أصدرت الرئاسة المشتركة للجنة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (‏KCK‏)، اليوم الأحد، بياناً كتابياً، حول تسليم مقاتليْ الكريلا؛ آتيلا جيجك (لَهَنْك) وحسين يلدرم (علي شير) لدولة الاحتلال التركي.‏

وجاء في نص البيان:

"تم تسليم رفيقينا الكريلا؛ وهما لهنك (آتيلا جيجك) وعلي شير (حسين يلدرم) من قبل الدولة الأرمينية إلى دولة الاحتلال ‏التركي.

إن الادعاءات بأن رفيقينا اعتقلوا من قبل دولة الاحتلال خلال عملية عارية عن الصحة. إن رفيقينا لهنك ‏وعلي شير اللذان اعتقلتهما الحكومة الأرمينية في تشرين الثاني 2021 كانا مسجونين منذ ذلك الحين، ثم سلمتهما لدولة ‏الاحتلال التركي نتيجة الخيانة. من خلال هذه الادعاءات والأخبار الكاذبة تسعى (تركيا) للتستر على خيانة الحكومة الأرمينية.‏

نندد بحكومة باشينيان

إن الثوريين الكرديين اللذين يقاومان لأجل حرية الشعب الكردي، دخلا إلى أرمينيا في مهمة ثورية، وفي الوقت الذي تم ‏فيه احتلال أراضي أرمينيا بتلاعب ودعم من دولة الاحتلال التركي، من المهم جداً أن مسألة تسليم الثوريين الكرديين إلى ‏دولة الاحتلال التركي من قبل الحكومة الأرمينية، أظهرت هذا الوضع بوضوح بأن حكومة باشينيان تتواطأ مع الدولة ‏التركية السلطوية والقاتلة، وحكومة العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشية.

باسم حركة التحرر الكردستانية، ندين ‏ونستنكر وبشدة موقف حكومة باشينيان التي سلمت كلا الرفيقين إلى دولة الاحتلال التركي.‏

يؤكد موقف حكومة باشينيان هذا الانتقادات والاتهامات الموجهة بشأن احتلال أراضي أرمينيا، وفي مرحلة يتم فيها ‏احتلال أراضي أرمينيا، بدلاً من تقديم دعمها لأولئك الذين يناضلون ضد دولة الاحتلال التركي السلطوية والفاشية، يظهر ‏تسليمهما لدولة الاحتلال هذا الوضع، فهذا الوضع هو أيضاً خيانة لنضال الشعب الأرميني ضد الإبادة الجماعية.

لقد ‏أظهرت مسألة تسليم هذين الرفيقين للدولة التركية، حقيقة الخيانة والتعاون السري من قبل حكومة باشينيان، أمام الأنظار.‏

حكومة باشينيان تخون الشعب الأرميني ‏

نحن نصدر هذا البيان للشعب الأرميني ليفهم حقيقة حكومة باشينيان ولكي يعرف الرأي العام الديمقراطي لشعبنا حقيقة ‏هذه الحكومة جيداً، إن تسليم هذين الرفيقين لدولة الاحتلال التركي، يكشف أن حكومة باشينيان تخون قضية الشعب ‏الأرمني وكافة الشعوب، وتتواطأ مع الدولة التركية السلطوية والقاتلة والتي ارتكبت إبادة جماعية بحق الشعب الأرمني ‏عبر التاريخ وتحتل اليوم ما تبقى من الأراضي الأرمينية، كما تؤكد أنها مرتبطة بسياسة الاحتلال والإبادة الجماعية.

نحن ‏ندعو كافة الشعوب والأصدقاء، وخاصة الشعب الأرميني، للانتفاض في وجه هذه الحكومة المتواطئة مع الاحتلال، نحن ‏نؤمن أن الشعب الأرميني سيظهر الموقف اللازم تجاه هذه الحكومة ويحاسبها على هذا التواطؤ وهذه الخيانة.‏

حركة التحرر الكردستانية لا تقاوم فقط من أجل حرية الشعب الكردي، ولكن أيضاً لأجل حرية جميع شعوب المنطقة، ‏وخاصةً من أجل حرية الشعب الأرمني. ينظر الشعب الكردي إلى الشعب الأرمني كشعب شقيق، كما إنه يرى البلاد ‏التي يعيش فيها كدولة مشتركة وبهذا الشعور فهو يقترب من الشعب الأرمني ويدعم قضيته، وأن الشعب الأرمني ‏والكردي يعرفان ذلك جيداً ويتقرب كلا الشعبان من بعضهما البعض بمشاعر إيجابية، حتى أولئك الذين يتعاونون لن ‏يتمكنوا من إلحاق الضرر بالتعاون النضالي والأخوة للشعبين الكردي والأرمني، والعكس صحيح، فإن مثل هذه الخيانة، ‏ستجعل الشعبين الكردي والأرمني يتعاونان أكثر في مسيرة النضال المشترك، هذا الموقف الذي صدر من قبل حكومة ‏باشينيان سوف يتسبب في البداية بضرر كبير بقضية الشعب الأرمني ونضاله من أجل الوجود. إن تحقيق الحياة الحقيقية ‏والكريمة غير ممكن من خلال التواطؤ والتعاون بل أنه ممكن بالمقاومة والنضال.

نحن باسم حركة التحرر ‏الكردستانية، ندعو حكومة باشينيان إلى التخلي عن تعاونها مع دولة الاحتلال التركي الفاشية والقاتلة، والاعتذار للشعبين ‏الأرمني والكردي على هذا الحادث".‏

(س ر)