​​​​​​​منظومة المجتمع الكردستاني تدعو الجميع إلى فهم مقاومة 14 تموز بشكلٍ أفضل

أصدرت الرئاسة المشتركة للهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، اليوم الأربعاء، بياناً كتابياً بمناسبة الذكرى السنوية الـ 40 لمقاومة صيام الموت العظيم الذي قام به الكوادر الطليعية لحزب العمال الكردستاني؛ خيري درموش، كمال بير، علي جيجك ووعاكف يلماز في الـ 14 من تموز عام 1982 ضد فاشية انقلاب الـ 12 من أيلول.

وهذا جزء من نص البيان:

"نبارك الذكرى السنوية الـ 40 لصيام الموت العظيم الذي يصادف الـ 14 من تموز، ونستذكر في شخص شهداء 14 تموز؛ خيري دورموش، كمال بير، علي جيجك وعاكف يلماز جميع شهداء الثورة والديمقراطية بإجلال وامتنان ونجدّد عهدنا لهم بتخليد ذكراهم ونصرة نضالهم.

مقاومة صيام الموت العظيم في 14 تموز والتي تعدّ عملية تاريخية عظيمة نُفذت ضد فاشية انقلاب الـ 12 من أيلول، هزمت الفاشية وأنصرت أمل الشعوب بالحرية. نفّذت الدولة التركية المحتلة والمستبدة في الـ 12 من أيلول عام 1980 انقلاباً عسكرياً لقمع نضال الشعب الكردي في سبيل الحرية والتحرير، وإبادة الشعب الكردي وقمع المطالب الديمقراطية والحرّية للشعوب التركية. وعن طريق هذا الانقلاب العسكري الفاشي تم قمع النضال الشعبي في الخارج بالضغط والعنف فقد أرادت القضاء على نضال الشعب الكردي في سبيل الحرية والتحرر بالكامل بهذا الشكل. وإجبار الثوار المعتقلين على الاستسلام والتخلّي عن قضية الحرية. ولأنّ المعتقلين لم يقبلوا بهذا فقد تزايد الضغط داخل السجون وبدأت عمليات التعذيب.

لأنّ الشعب الكردي قد وضع أمله بثوار كردستان وكان يثق بأنّه بقيادتهم ستحقق الحرية والتحرير؛ فقد سعت قيادة انقلاب 12 أيلول الفاشي إلى كسر أمل الشعب بإجبار المعتقلين على الاستسلام وبدأت عمليات الضغط التعذيب في السجون.

وقد كان سجن آمد العسكري أحد أكثر هذه السجون التي تم فيها ممارسة الضغط والتعذيب. لإجبار ثوّار كردستان المعتقلين فيه على الاستسلام، فقد وضعت فاشية الانقلاب نظاماً للتعذيب في هذا السجن له أمثلة قليلة عبر التاريخ. وبدأت في سجن آمد ذو الرقم 5 بالتعذيب بجميع الأساليب البعيدة عن الإنسانية، وحوّلت سجن آمد إلى قلعة للظلم.

المقاومة هي الطريق الوحيد في مواجهة الانقلاب الفاشي

أول مَن أشار إلى أن المقاومة هي الطريق الصحيح ضد نظام التعذيب لقيادة الانقلاب 12 أيلول الفاشي في سجن آمد، كان مظلوم دوغان الذي أظهر ذلك عبر عمليته التاريخية الكبيرة. مظلوم دوغان نوه أن الاستسلام خيانة وأن المقاومة هي النصر، وعبر عمليته أشار إلى أنه لا يجب الاستسلام أمام نظام التعذيب. وقد أثرت أقوال وعملية مظلوم دوغان بشكل كبير على المعتقلين، ووضعتهم في حالة بحث. رفض فرهاد كورتاي، نجمي أونر، أشرف ايناك، محمود زنكين المعروفين بالأربعة، الاستسلام بشكل قاطع، وأصبحوا أول من ساروا على خطا مظلوم دوغان. وأصبحت عملية صيام الموت العظيمة المقاوِمة في 14 تموز خطوة، على خطا المقاومة لمظلوم دوغان والأربعة الذين أناروها بأجسادهم.

وقد أدرك مقاومو 14 تموز أنّهم يسعون لإجبارهم على الاستسلام وتحطيم آمال الشعب الكردي بالحرية والتحرير، لذا تحرّكوا وفقاً لهذا الوعي وقرّروا تنفيذ هذه العملية التاريخية العظيمة. بلا شكّ هذا الموقف يدلّ على مسؤوليتهم التاريخية وولائهم الكبير لشعبهم، ولولاء هذه الذهنية والولاء والمسؤولية، لما كان ممكناً خطو خطوة بهذا الشكل الكبير. لذلك مقاومة 14 تموز أصبحت عملية عظيمة ذو عمق تاريخي وخلقت تطورات كبيرة.

يتبع..