وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية: "وصل فوج من منظومة "أس-400 تريومف" الصاروخية التابعة للقوات الجوية الروسية ونظام الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والتي تشارك في اختبار قوات الرد للدولية الاتحادية، وصل إلى ميدان التدريب العسكري في مقاطعة بريست بجمهورية بيلاروس"، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي".

وأضاف: "قامت وحدات الدفاع الجوي بمسيرة مشتركة بطول أكثر من 9 آلاف كيلومتر من نقطة مرابطتها الدائمة التي تقع في إقليم خاباروفسك الروسي".

تقوم الوحدات العسكرية الروسية من قسم الصواريخ المضادة للطائرات بتنفيذ معدات هندسية وتمويه مواقع الإطلاق ومواقع القيادة وصيانة المعدات من أجل التحضير لدخول مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.

يجري حالياً في الأراضي البيلاروسية اختبار قوات الدولة الاتحادية. في المرحلة الأولى (حتى 9 شباط/ فبراير الجاري) ستتم إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا. في المرحلة الثانية (من 10 إلى 20 شباط/ فبراير) ستجرى التدريبات البيلاروسية الروسية المشتركة "العزم الاتحادي 2022"، التي يتم خلالها التدريب على الأعمال العسكرية لقمع العدوان الخارجي وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح الدولة الاتحادية، روسيا وبيلاروسيا.

(ل د)