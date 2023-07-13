​​​​​​​منظمة تركية تبني مستوطنة جديدة في عفرين المحتلة

تستمر سلطات دولة الاحتلال التركي، عبر منظمات إخوانية، ببناء مستوطنات على كامل جغرافية مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك ضمن إطار سياسة التغيير الديمغرافي التي تفرضها على المقاطعة المحتلة.

وحسب مصدر من المقاطعة، فإن الاحتلال التركي وبالتعاون مع شركة تطوير الهندسة العقارية التي تعمل لصالح منظمة Daniz Feneri التركية تعمل على بناء مستوطنة في محيط قرية كفر صفرة التابعة لناحية جندريسة في عفرين المحتلة.

وأضاف المصدر إن المستوطنة تضم أكثر من 400 وحدة سكنية موزعة على مائة مبنى، وكل مبنى يتألف من أربعة طوابق، وسينتهي العمل عليها أوائل الشتاء القادم.

وأكد المصدر أن المستوطنة ستضم عوائل المرتزقة القادمين من الغوطة الشرقية في ريف مدينة دمشق ومدينتي حمص وحماة.

وتشهد ناحية جندريسة تكثيفاً في سياسة التغيير الديمغرافي بعد وقوع زلزال 6 شباط العام الجاري، وذلك عبر بناء المستوطنات خلال هذه الفترة، في الأحراش المحيطة بالناحية والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى جلب عوائل تركمانية وعوائل المرتزقة إلى الناحية لتغيير التركيبة السكانية فيها.

(آ ر/س ر)

ANHA