​​​​​​​منظمة سارا تطلق برنامجا بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار

يصادف يوم العاشر من أيلول من كل عام اليوم العالمي لمنع الانتحار، وبهذا الصدد أطلقت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة حملة تضم مجموعة من النشاطات للحد من ظاهرة الانتحار.

شارك في البيان النساء العاملات في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية والدينية والأحزاب السياسية، حاملات لافتات كتب عليها" الانتحار - ضعف- ذل- خنوع- هروب، هي لم تنتحر أنتم قتلتموها، واجهي معركتك وأنتِ حية، دقيقة فقط.. تغير حياتك".

قرئ البيان أمام مقر منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة الكائن في حي السياحي بمدينة قاشلو، من قبل العضوة في المنظمة سوزان حسين.

وجاء في نص البيان ما يلي:

بلغ عدد المنتحرين عالميًّا 800 ألف شخص سنويًّا، وفق إحصائيات الصحة العالمية، وأكثر من 2% من هذه الإحصائية تقع في الدول النامية علمًا أنه أثبتت الإحصائيات أن جنس المنتحرين الذكور أعلى من نسبة الإناث، و 79% من هذه الحالات وقعت في الدول ذات الدخل المنخفض، وحسب إحصائيات منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2020 وحتى تاريخ اليوم بلغ عدد المنتحرات 16 حالة، وتتراوح الفئة العمرية لهم بين 18لــ 35سنة على مستوى شمال وشرق سوريا، وتزايد هذه الحالات في مناطقنا ينذر بخطر شديد يهدد مجتمعنا.

هناك العديد من حالات الانتحار التي تحدث فجأة في لحظات الأزمة نتيجة انهيار القدرة على التعامل مع ضغوطات الحياة مثل المشاكل المالية أو انهيار علاقة ما أو غيرها من الآلام والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ذلك تقترن النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة والشعور بالعزلة بقوة بالسلوك الانتحاري، ولازالت معدلات الانتحار ترتفع بين الفئات المستضعفة.

إن معرفة أكثر طرق الانتحار شيوعًا من الأمور المهمة في وضع الاستراتيجيات للوقاية، منها منع وصول من أرادَ الانتحار إلى هذه الوسائل كــ (الأسلحة الموجودة في المنازل – الأدوية – المبيدات – والمواد القابلة للاحتراق).

وإننا في اليوم العالمي لمناهضة الانتحار ندعو جميع المنظمات المدنية والمؤسسات والهيئات إلى الوقوف على هذه الحالات التي بدأت تظهر في مناطقنا، والعمل على الحد منها حفاظًا على بناء مجتمع صحي سليمٍ خالٍ من العنف يرتقي إلى أعلى درجات التطور الإنساني .

ونحن في منظمة سارا سنقوم بعدة أنشطة وفعاليات مناهضة للانتحار ومنها:

عقد عدة ندوات حوارية توعوية في كل من مدن قامشلو، الحسكة وكوبانى، وعرض برومو عن حالات الانتحار وأسبابها وكيفية الحد منها، وعرض مسرحية توعوية تبين أهمية الدعم النسوي بالتعاون مع حركة الهلال الذهبي، والتنسيق مع المراكز الاستشارية النفسية لمعالجة الحالات النفسية المرضية، وتوزيع بروشور توعوي عن الانتحار.

هذا وستستمر الحملة إلى اليوم العاشر من شهر أيلول الجاري.

(س ع/ م ح)

ANHA