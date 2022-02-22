​​​​​​​منظمة سارا تفتتح مركزاً لها في ناحية عين عيسى

حضر الافتتاح العشرات من أعضاء مؤسسات ولجان مجلس مقاطعة كري سبي، وممثلون عن الأحزاب السياسية وحركات المجتمع المدني بالناحية.

بداً الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة لإدارة منظمة سارا بإقليم الفرات في كوباني، نجاة مثلى، عرّفت من خلالها بالمنظمة بأنها منظمة نسوية تناهض العنف ضد المرأة، وتناصر النساء من ضحايا العنف.

وباركت نجاة لنساء عين عيسى افتتاح مركز للمنظمة في الناحية، متعهدة أن تقوم بمهامها على أتم وجه، وذلك من خلال توعية النساء ومكافحة العنف ضدهن.

من جهتها، ألقت هدلة حج مسلم، التي عُينت لإدارة مركز المنظمة في عين عيسى كلمةً، باركت فيها افتتاح المركز، وأكدت أنها خطوة جيدة في العمل الذي تقوم به المنظمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، وسعيها لتحرير المرأة ومناهضة العنف ضدها، وتقديم العون والاستشارة لها.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم قص شريط افتتاح المركز، لتنتهي بعدها الافتتاحية بالشعارات التي تمجد أمهات الشهداء وتحيي المرأة الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة سارا هي منظمة نسائية اجتماعية مدنية تناهض العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وتكافح جميع أشكال التمييز ضدها، وتعمل على حماية ومناصرة ضحايا العنف، كما تعمل على رفع سويتها الفكرية، ورصد وتوثيق حالات العنف ضدها ومعالجتها.

(ي م)

ANHA