​​​​​​​منظمة سارا تدين حكم الإعدام بحق معتقلة كردية حامل في سجون الدولة الإيرانية

وقالت المنظمة في بيان كتابي، وصلنا نسخة عنه، إن الدولة الإيرانية "مستمرة بتنفيذ عقوبة الإعدام على نطاق واسع في البلاد".

وكانت محكمة إيرانية، قد قضت بإعدام المعتقلة الكردية، شهلا عبدي وهي حامل؛ متذرعة بإشعالها للنيران في صورة الخميني خلال احتجاجات عمّت أنحاء مدينة أورمية.

وحذرت منظمة سارا من تكثيف سلطات الدولة الإيرانية "عمليات الإعدام والقتل والقمع بحق المكونات الدينية والعرقية". وأفادت بأنها (الدولة الإيرانية) تتخذ من "العقوبة" كأداة للقمع السياسي.

ودعت في بيانها، القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى محاسبة نظام الملالي والأنظمة الديكتاتورية، وحثها على وقف أحكام الإعدام.

كما دعت بروح ثورة المرأة، كافة دعاة الحرية والنساء الناشطات والمناضلات والكتّاب والمثقفين والعاملات في كافة المجالات إلى التنديد والاستنكار؛ لوقف هذه الجرائم بحق النساء.

هذا وتشهد عموم مدن روجهلات (شرق كردستان) وإيران منذ نحو خمسة أشهر، انتفاضة شعبية بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî"، اندلعت في أعقاب مقتل الشابة الكردية، جينا أميني، على يد "شرطة الأخلاق الإيرانية" 16 أيلول من العام المنصرم؛ بحجة عدم التزامها بشروط الحجاب.

(ي م)