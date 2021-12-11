أصدرت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة البيان الختامي لحملتها "صوتي مع صوتك لا لقتل النساء"، إلى الرأي العام، والتي انطلقت قبل 40 يوماً، وجاء في نص البيان:

"23 عاماً ونحن نقف هذه الوقفة، نستذكرها للتنديد بالظلم والعنف ضد الإنسانية عامة وضد المرأة خاصة.

وأضاف البيان: "كل نساء العالم يخرجن ويتظاهرن وينادين بوقف العنف ضد المرأة، أما في هذا العام، وبجهود نسائنا الحرائر في شمال شرق سوريا حققنا إنجازاً يشهد له التاريخ، إذ خرج الرجال أنفسهم ينددون وينادون "لا للعنف ضد المرأة". وتابع "نستطيع القول إن جهودنا أثمرت وأينعت وتضحية الأخوات ميربال أنارت دروب النساء".

وبهذا البيان، قمنا نحن منظمة سارا، خلال 40 يوماً، بتذكير الناس بالإنسانية بالرحمة بالمحبة، وبدأنا حملتنا بكل ما أوتينا من قوة وانطلقنا في مكاتبنا الأربعة؛ في قامشلو والحسكة وكوباني وصرين. وعليه قمنا بإعطاء محاضرات توعوية واستهدفنا المخيمات المدن، فيما بلغ عدد المستفيدين 324 رجلاً وامرأة، من خلال 13 محاضرة وتوزيع 1000 بروشور يتضمن:

- تعريف المنظمة.

- قصة الذكرى العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

- تعريف العنف وحالاته وعلاجه ووضع 600 ملصق بشعارات تندد بالعنف في كافة المدن والمخيمات وتوزيع فلكيسات على مداخل المدن والقرى.

وأشار البيان "قمنا بحملة مشتركة مع شبكة "قائدات السلام" وجمعية "شاويشكا" تحت شعار "لأنك حرة" باستهداف ستة نساء تخطين أشكال العنف بكل نجاح. كما قمنا في الحملة نفسها بإعطاء محاضرة عن العنف وقانون المرأة".

وتابع البيان "وتكللت هذه الحملة المشتركة بزيارة قرية المرأة (جِن وار) التي تعد إنجازاً من إنجازات المرأة النادرة في العالم؛ لإبراز مظاهر التحدي والتصدي للعنف بعيش المرأة مستقلة حرة بعيدة عن مجتمع ظالم لا يرحم.

وانتهت حملتنا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي أصدرته جمعية الأمم المتحدة عام 1950 والذي لا يختلف عن مبدأ مناداة المجتمعات بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق المساواة".

وفي ختام البيان، عرضت منظمة سارا إحصائية بنتائج العنف وانتهاك حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بحق النساء في مقاطعي الجزيرة والفرات بشمال وشرق سوريا خلال عام 2021 وهي كالتالي:

قامشلو: قتل 27، ضرب وإيذاء 16، قدح وذم 9، تهديد بالقتل 19، اغتصاب 3، تحرش 9، طلاق 39، انتحار 17، محاولة انتحار 12.

الحسكة: قتل 9، ضرب وإيذاء 2، انتحار 4، محاولة انتحار 7.

كوباني: قتل 4، ضرب وإيذاء 58، قدح وذم 3، تهديد بالقتل 5، انتحار 9، محاولة انتحار 15.

صرين: ضرب وإيذاء 16، اغتصاب 2، انتحار 4.

إجمالي الإحصائية في إقليمي الجزيرة والفرات: قتل 40، ضرب وإيذاء 92، قدح وذم 12، تهديد بالقتل 24، اغتصاب 5، تحرش 9، طلاق 39، انتحار 37، محاولة الانتحار 34.

(س ع)