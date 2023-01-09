​​​​​​​منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة تفتتح فرعاً لها في حلب

ضمن المساعي الحثيثة التي تقوم بها منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة؛ لمواجهة حالات العنف الممارس بحق النساء بمختلف أنواعه والقضاء عليه، افتتحت المنظمة، اليوم الإثنين، فرعاً لها بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

ويأتي الافتتاح بالتزامن مع الذكرى العاشرة لمجزرة باريس حيث اغتالت الدولة التركية الفاشية المناضلات الكرديات ساكينا جانسيز ورفيقتيها فيدان دوغان وليلى شايلمز في العاصمة الفرنسية باريس عام 2013.

شارك في مراسم الافتتاح عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والتنظيمات النسائية والعشرات من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت عدة كلمات من قبل كل من المتحدثة باسم منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، أرزو تمو، والإدارية في المنظمة بفرع حلب، رانيا جعفر.

بدأت أرزو تمو حديثها بالترحيب بجميع الحاضرات بافتتاح فرع للمنظمة، وقالت: "إن ثورة شمال وشرق سوريا عرفت بثورة المرأة، وهو نتاج كفاح ونضال ممتد على مدار سنوات؛ لإثبات جدارة المرأة في كافة الساحات.

وأضافت: "على الرغم من كل الإنجازات والمكتسبات التي حققتها المرأة؛ إلا أنها تتعرض في كثير من الأحيان للاضطهاد الأسري والأبوي؛ الناتج عن السلطة الذكورية المتجذرة، ولها نتائج كارثية كالزواج المبكر وغيرها".

لافتةً الانتباه "إذا أراد المجتمع التعافي من هذه الانعكاسات الخطيرة التي تواجهه لا بد من مواجهاتها، وهنا يكمن عمل منظمة سارا".

أكدت أرزو في نهاية حديثها، بأنهن على يقين تام بأن المرأة التي تشكل المجتمع بأكمله ستكون قادرة على مواجهة الصعاب والتعافي"، متمنية لكادر المنظمة في حلب التوفيق والنجاح بعمله.

بدورها، قالت الإدارية في المنظمة (فرع حلب)، رانيا جعفر بأن استهداف النساء في عموم شمال وشرق سوريا وفي العالم أجمع؛ نابع من تخوف الأنظمة الرأسمالية من استمرارية نجاحات المرأة.

كما استذكرت رانيا خلال حديثها جميع شهيدات وشهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية، وطالبت السلطات الفرنسية بالعمل على تقديم الجناة للعدالة والكف عن دعم القوى الفاشية.

نوهت رانيا في نهاية حديثها إلى أن منظمة سارا في حلب ستعمل بكل إمكانياتها؛ لدرء العنف الممارس بحق المرأة في المنطقة.

بعدها قص شريط الافتتاح من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار بحلب فارجين محمد، ليتوافد المشاركين في مراسم الافتتاح لمباركة عضوات المنظمة.

وانتهت مراسم الافتتاح بترديد شعار "Jin, Jiyan, Azadî، المرأة، الحياة، الحرية".

وحسب القائمات على المنظمة، فإن افتتاح الفرع جاء تطبيقاً لبرنامج أهداف المنظمة لعام 2023، والمقرر زيادة أفرع المنظمة في عدد من المناطق السورية.

(كروب/ي م)

ANHA