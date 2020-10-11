​​​​​​​منظمة راديكال ومان: نستمد شجاعتنا من ثورة المرأة في روج آفا

وأصدرت منظمة راديكال ومان Radical Women في الولايات المتحدة واستراليا بيانًا تضامنيًا مع ثورة روج آفا والنساء ضد الاحتلال، للرأي العام.

ونص البيان:

"أخواتنا الأعزاء في ثورة النساء في روج آفا...

منظمة راديكال ومان تحيي أمميتكن والأفكار المؤيدة للنساء في نضالكن القوي ضد القوات التركية القمعية، شجاعتكن تظهر بأن قيادة النساء والمساواة هي قوة مؤثرة، نقف خلف حقوقكن في تقرير المصير- في التمتع بثقافتكن، لغتكن، وهويتكن ضد الدمج القسري للقوات الغازية.

نضال روج آفا هو مثال محفز للكرد والأتراك الراغبين بالحرية والديمقراطية، نحن في الولايات المتحدة واستراليا متحدون معكن ضد الاحتلال، الاستعمار، السيطرة الذكورية، والإمبريالية ونستمد شجاعتنا منكن في نضالنا المستميت ضد تصاعد النازيين الجدد.

نحن نسمع صدى دعوتكن: لا للإبادة الجماعية! لا للاحتلال! سوف ندافع عن النساء والحياة، ونحن نتضامن معكن".

ديبي برينان، راديكال ومان- استراليا

هيلين غيلبرت، راديكال ومان- الولايات المتحدة.

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