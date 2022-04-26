استكمالاً لمبادرة "أجنحة الأمل"، التي أطلقتها منظمة نودم، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي، في 2 من شهر آذار الماضي، بناءً على مسح ميداني نفذته منظمة نودم في حزيران عام 2021، بهدف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد وزعت المنظمة اليوم في المرحلة الثالثة والأخيرة، (20 ووكر (عكاز مدولب للمشي)، وكرسياً متحركاً، وعكازات للبالغين)، و (10 ووكر، وكرسي للصغار)، وذلك في مركز منظمة نودم بمدينة قامشلو.

الجدير بالذكر أنها وزعت في المرحلة الأولى في 2 من شهر آذار الماضي، (130 كرسياً متحركاً للصغار والبالغين، و 30 ووكر، و170 عكاز للصغار والبالغين).

أما في المرحلة الثانية في 6 من شهر نيسان الجاري، فقد قامت بتوزيع (كرسيين متحركين للصغار، والكبار 4 كراسي متحركة، و3 عكازات، 1 ووكر).

(كروب/ف)

ANHA