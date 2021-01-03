​​​​​​​منظمة نسوية: مقتل 300 امرأة في تركيا خلال 2020

أصدرت منصة "أوقفوا قتل النساء KCDP" تقريرها السنوي، أمس السبت، وسلطت الضوء فيه على الأحداث الرئيسة المتعلقة بكفاح المرأة في تركيا.

وأكدت مقتل 300 امرأة في البلاد، والعثور على 171 امرأة متوفاة جراء جرائم "قتل مشبوهة".

كما اتهمت المنصة، وهي منظمة نسوية غير حكومية تدافع عن حقوق النساء في تركيا، وزارة الداخلية التركية بإخفاء عدد حالات قتل النساء.

وأشارت المنصة إلى ازدياد حالات العنف ضد النساء في البلاد في ظل فيروس كورونا، كما صرّحت في وقت سابق من العام الماضي أن انسحاب الحكومة التركية من "اتفاقية إسطنبول للحد من العنف" ساهم في ازدياد حالات قتل النساء.

ومنذ وصول حزب أردوغان إلى السلطة قبل 18 عامًا، قُتل ما لا يقل عن 7500 امرأة في تركيا، ففي عام 2002 قُتلت 66 امرأة، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 1000 بين الأعوام 2007 و2009، بينما بلغ 474 في 2019، وفي عام 2020 قُتلت 300 امرأة.

(س ر)