​​​​​​​منظمة إغاثية: ملايين من السودانيين على شفير المجاعة

مع استمرار المعارك الطاحنة في السودان منذ شهر مضى، تتواصل حركة النزوح هرباً من القصف والدمار، إلا أن النازحين يعانون أوضاعاً مأساوية في العديد من المناطق التي يلجأون إليها، هذا ما أكدته منظمة "أطباء بلا حدود" في أحدث تقرير لها.

فقد كشفت سوزانا بورغيس، من المنظمة الإغاثية، أنّ بعض النازحين في تشاد مثلاً "لم يتلقّوا طعاماً منذ خمسة أسابيع"، وقالت بحزن "يُطعم الناس أطفالهم الحشرات والأعشاب وأوراق الشجر".

كما شدّدت على أن ذلك يفاقم الأزمة الصحية، في حين يواجه العاملون في المجال الإنساني حالات عديدة من "الملاريا والإسهال وسوء التغذية".

وذكّرت الأمم المتحدة بأنّ الأوبئة ولا سيّما الكوليرا والحصبة، تنتشر بين اللاجئين وتقتل بعضهم.

فيما قال مامادو ديان بالدي، المدير الإقليمي للمفوضية الأممية العليا للاجئين في شرق افريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والبحيرات الكبرى، في بيان "من المحزن جداً أن نتلقى تقارير عن وفاة أطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالكامل، لو كان لدى الشركاء الموارد الكافية".

كما ناشد "المجتمع الدولي التضامن مع الحكومات والمجتمعات المضيفة وأن يعالج النقص المستمر في تمويل العمليات الإنسانية".

يشار إلى أن العديد من النازحين يعيشون في مخيّمات مؤقتة دون بنى تحتية أو إمكان الحصول على مأوى أو ماء أو غذاء، بحسب فرانس برس.

ويحتاج نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، بينهم ستة ملايين على شفير المجاعة.

فيما أدّت الحرب إلى مقتل خمسة آلاف شخص على الأقلّ، ونزوح 3,6 مليون شخص داخل البلاد، بالإضافة إلى فرار مليون شخص آخرين إلى الدول المجاورة.

(س ع)