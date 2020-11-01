​​​​​​​منظمة حقوقية: مرتزقة تركيا يستولون على موسم الزيتون في عفرين المحتلة

وذكرت المنظمة عبر بيان نشر على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فصيل جيش الشرقية التابع لجيش الاحتلال التركي استولى على 17 ألف شجرة زيتون معمرة، عائدة ملكيتها لأهالي قرى "قيله، برجكة، جقلي جوم، مسكة، سنديانكه وخالطان" التابعة لناحية جندريسه.

وفي ناحيتي موباتو وراجو فرض مرتزقة "السلطان محمد الفاتح" أتاوات تصل نسبتها إلى 50% من عائدات موسم الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي قرى "معملا، كوركان فوقاني وتحتاني، عرب اوشاغي ودمليا".

وفي قرية أشكان غربي دعا مرتزقة لواء الوقاص الأهالي للتجمع عبر مكبرات الصوت تمهيداً للاستيلاء على مواسم الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي عفرين المهجرين.

(ف إ/ك)

ANHA