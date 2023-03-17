​​​​​​​منظمة حقوقية: إيران تعدم 7 سجناء بينهم سياسي

وقالت منظمة "هنغاو" الحقوقية الكردية، في بيان: "تم صباح اليوم، إعدام ما لا يقل عن ستة سجناء في سجن أرومية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران، بينهم امرأة، والسجين السياسي الكردي، محيي الدين إبراهيمي".

وكانت وسائل إعلام حقوقية، قد أعربت في الأيام الماضية عن قلقها إزاء نقل محيي الدين إبراهيمي المحكوم عليه بالإعدام إلى الحبس الانفرادي في سجن أرومية.

ويذكر أن محيي الدين إبراهيمي كان قد أصيب برصاص القوات الإيرانية في مدينة أشنويه أثناء عمله بالعتالة في تشرين الأول عام 2017، وأصيب بجروح بالغة واُعتقل.

وكانت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، قد أعلنت، في وقت سابق، أن إبراهيمي اعتقل من قبل قوات الأمن عام 2009، وأفرج عنه من سجن أرومية المركزي بعد 14 شهراً.

(م ش)