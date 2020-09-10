​​​​​​​منظمة حقوق الإنسان: يجب الوقوف على الدوافع ومعالجة الأوضاع المؤدية إلى الانتحار

وطالبت المنظمة في بيانها الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار بضرورة احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص، وذلك بعد تزايد حالات انتحار النساء في مقاطعة كوباني.

وشهدت مقاطعة كوباني تزايد حالات انتحار وقتل النساء في الفترة الأخيرة، حيث وصلت حالات القتل والانتحار إلى ٧ حالات و١١ حالة محاولة انتحار منذ مطلع العام الجاري.

وقرأت البيان الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات نسرين علي باللغة العربية وسط حضور العشرات من أعضاء المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية أمام مبنى منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

ونص البيان على ما يلي:

"إن منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات إذ تستذكر اليوم العالمي لمنع الانتحار فإنها تلفت نظر المنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات المرأة والمعنيين في هذا المجال إلى تزايد حالات الانتحار في الفترة الأخيرة في كوباني، وأغلب الحالات هي لنساء وفتيات، والأسباب الرئيسة للعديد منها هي العنف الممارس عليهن من قبل الأزواج والأهل، وإن هذه الظاهرة توجب الوقوف على الدوافع ومعالجة الأوضاع المؤدية إلى الانتحار، ومحاولة نشر التوعية لتداركها وعدم تكرارها كما يتطلب ذلك سن وتشريع القوانين المناهضة للعنف الأسري والعنف ضد المرأة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته قانونيًّا في العنف المؤدي إلى الانتحار.

وإننا نلفت النظر إلى وجوب احترام حقوق الإنسان حسب العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، ومنها الحق في حياة آمنة خالية من العنف والاضطهاد على أساس العنصر أو الجنس، وإن ذلك سيكون كفيلًا بالحد من هذه الظاهرة بشكل أساسي مع التوعية والإرشاد والمحاكمة العادلة".

(ج)

ANHA