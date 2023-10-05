​​​​​​​منظمة حقوق الإنسان: الهجمات التركية تضع أمن المواطنين في خطر حقيقي

أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة اليوم، بيان كتابياً إلى الرأي العام حول الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وصلتنا نسخه عنه.

بيان المنظمة أوضح أن "الاستهداف المكثف من قبل الدولة التركية عبر الطائرات المسيّرة لمناطق الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والذي زادت وتيرته منذ صباح يوم الخميس والتي تستهدف المنشآت والبنى التحتية في مناطق آهلة بالسكان المدنيين يعتبر تهديداً متجدداً لضرب الاستقرار والأمن في مناطق شمال وشرق سوريا".

وبيّن أنها "محاولة جديدة لتصدير الأزمة الداخلية التركية إلى الداخل السوري الذي يعاني أساساً من وضع أمني هش بسبب التهديدات المستمرة للمنطقة التي عانت من الاجتياحات السابقة للدولة التركية على الحدود الشمالية السورية التركية، والتي وقع خلالها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وارتكبت خلالها جرائم حرب وضد الانسانية".

منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أدانت "هذه الهجمات التي تتسبب بحالة رعب بين المدنيين وتدمير المنشآت والبنى التحتية والتي تجعل أمن المنطقة والمدنيين في خطر حقيقي مستمر منذ عدة سنوات دون رادع جدي من القوة المحلية والإقليمية والدولية المسؤولة والضامنة لوقف إطلاق النار ومسيرة السلام في المنطقة".

(س أ/آ)

ANHA