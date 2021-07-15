​​​​​​​منظمة حقوق الإنسان ترجح بأن المقبرة الجماعية تعود للمغيبين في سجون تركيا ومرتزقتها

كشفت مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين، يوم أمس، على مقبرة جماعية تضم 35 جثة مجهولة الهوية، ونشرت صفحات المرتزقة ووكالة تركية رسمية أخباراً مزيفة ادعت إن تلك الجثث تعود لأشخاص قتلوا على يد وحدات حماية الشعب قبل احتلال عفرين .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين، نشرت بياناً، على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الافتراضي، أشارت من خلاله إن التراب الجديد الذي نبش من المقبرة يرجح بأن تلك الجثث تعود لأهالي عفرين المفقودين والذين تم تغ ي يبهم في سجون الاحتلال ومرتزقته طوال 3 سنوات وتم إعدامهم في فترات متفاوتة.

وفي تتمة البيان أكدت المنظمة أن الخبر والصور نشرتها صفحات المرتزقة ووكالة الأناضول المقربة من النظام التركي على إ نها لجثث تعود قبل احتلال مدينة عفرين في عام 2018.

م ن ظمة حقوق الإنسان دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للدخول إلى عفرين المحتلة والكشف عن الجثث وإجراء الفحوصات لمعرفة هوياتها، لتأخذ العدالة مجراها ولدحض ما جاء في وكالة الأناضول وغيرها من الوسائل الإعلامية الموالية للمرتزقة.

(سـ)

ANHA