​​​​​​​منظمة حقوق الإنسان تدين استهداف الاحتلال التركي طاقم فضائية JIN TV

أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات، اليوم بياناً تنديداً بهجمات الاحتلال التركي واستهداف الصحافيين.

واستهدفت مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، سيارة كانت تقل طاقم فضائية JIN TV، الأربعاء الماضي، أدى إلى استشهاد عضو الفضائية نجم الدين فيصل، وإصابة المراسلة دليله عكيد بجروح بليغة.

وأكد البيان أن "استهداف الصحافيين ليس حادثاً منفرداً، بل يأتي كجزء من سياسة ممنهجة ومستمرة في شمال وشرق سوريا، لثني الصحافيين عن أداء واجبهم في توثيق ونقل الصورة الحقيقية للجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي في المنطقة، الأمر الذي يتعارض مع جميع المساعي لتحقيق الاستقرار ومحاربة مرتزقة داعش".

ودعا البيان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات، وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

كما أدان صمت القوى الدولية حيال هذه الجرائم وحمّلها مسؤولية استمرار هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وطالبها بضرورة التدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة بحق المواطنين.

(ن ك/د)

ANHA