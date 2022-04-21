​​​​​​​منظمة حقوق الإنسان تدعو الأمم المتحدة لإيقاف الجرائم التركية وحماية المواطنين في شمال وشرق سوريا

جاء بيان منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات، تنديداً باستهداف الطيران المسيّر للاحتلال التركي سيارة على الطريق الواصل بين قريتي إيديق وتوخت جنوب مدينة، أمس الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد 3 مقاتلات لوحدات حماية المرأة.

وأشار البيان إلى "استمرار دولة الاحتلال التركي في سياساتها الممنهجة واللاأخلاقية في استهداف الأحياء المدنية دون أن يتحرك المجتمع الدولي ساكناً تجاه أفعالها الإجرامية وانتهاكاتها بحق المدنيين بحجج وذرائع وهمية لا وجود لها".

مضيفاً "إن دولة الاحتلال التركي تتسبب بقصفها العشوائي بأضرار مادية وبشرية، وخلق حالة من الهلع والخوف في المناطق المستهدفة بين صفوف المواطنين، فالدولة التركية تتجاوز بشكل صارخ وعلني القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة".

ولفت البيان إلى أن "النهج الإجرامي الوحشي" للدولة التركية وصمة عار على جبين الإنسانية، وتحد علني للأعراف والمواثيق الدولية، معتبراً صمت المجتمع الدولي حيال جرائمها "بمثابة قبول القصف التركي لشمال وشرق سوريا".

ودعت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات في بيانها المجتمع الدولي للضغط على تركيا والعمل بشكل أكثر قوة وفاعلية لوقف الجرائم التركية وحماية المواطنين والأحياء السكنية من القصف.

(ن ك/ د)

ANHA