​​​​​​​منظمة حقوق الإنسان في الفرات: الاستهدافات التركية تهدف لترهيب المدنيين وتهجيرهم

أصدرت المنظمة بيانها على خلفية تعرض مدينة كوباني وقرى ريفها الشرقي والغربي للقصف المدفعي الوحشي والذي أسفر عن استشهاد طفل وإصابة 4 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء 16 آب/أغسطس.

وقالت المنظمة في بيانها إن مثل هذه الاستهدافات من قبل الدولة التركية "على المدنيين والأحياء المدنية بشكل مستمر وهمجي (..) هو ضرب لأمن واستقرار المنطقة ويشكل خطراً حقيقياً على الأمن والسلم المحلي والإقليمي".

ولفتت أن هذه الاستهدافات دليل على "حقد وهمجية الدولة التركية لتحقيق مشروعها العثماني القديم والجديد وخلق حالة من الخوف والهلع وترهيب المدنيين لتهجيرهم من قراهم ومدنهم وتفريغ المنطقة بعد خيبتها في اجتياح المنطقة وفشلها الذريع دولياً".

وطالبت منظمة حقوق الإنسان في الفرات "المجتمع الدولي بردع تركيا عن انتهاكاتها ومحاسبتها على أفعالها الشنيعة التي ترتكبها يومياً في عموم شمال شرق سوريا دون استثناء، والتي تعيق جميع الحلول والتسويات السياسية في سوريا كافة".

كما دعت "المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة يونيسيف بالتدخل لحماية المدنيين الأبرياء النساء والأطفال في المنطقة، وأن تكون هناك قرارات جدية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات والتهديدات التركية وردعها عن أفعالها وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. كما ونناشد الضمير العالمي الحر والإعلام العالمي الحر لفضح جرائم الدولة التركية، لارتكابها جرائم حرب في شمال شرق سوريا".

(كروب/د)

ANHA