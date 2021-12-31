​​​​​​​منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا توّثق فظائع المحتلين بحق النساء بعفرين المحتلة

منذ احتلال عفرين، تواصل تركيا والمرتزقة التابعين لها ارتكاب جرائم بحق أهالي عفرين وأرضها.

على الرغم من علم الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بجرائم الاحتلال التركي، إلا أنها لم تدلِ بأي تعليق حيال الجرائم.

وبخصوص هذا الموضوع تحدثت لوكالتنا نائلة محمود، عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا.

النساء هن الأكثر استهدافاً

شددت نائلة محمود على تجاوزات مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة وقالت:" منذ بداية احتلال عفرين وحتى الآن تم ارتكاب العديد من الجرائم بحق أهالي عفرين، من قتل، اغتصاب، تعدٍ وخطف، خاصة بحق النساء".

أكدت نائلة محمود أن منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا توثق يومياً العديد من الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية المحتلة في عفرين. وتشارك الأدلة التي تثبت هذه الجرائم مع العالم أجمع لكي تتم معاقبة الدولة التركية الفاشية.

أكملت نائلة محمود حديثها قائلة: "إن الدولة التركية نفذت مخطط احتلال عفرين بدعم من القوى المهيمنة عالمياً، وقامت بتهجير الشعب قسراً. وما تزال ترتكب جرائم حرب بحق أهالي وجغرافية مقاطعة عفرين منذ أربعة أعوام وإلى الآن.

كانت عفرين تعرف بنظام المرأة الحرة

ذكرت نائلة محمود أن "مرتزقة الاحتلال التركي يستهدفون النساء بشكل أوسع في ممارساتهم الهمجية، كون مقاطعة عفرين كانت تعرف بتنظيم نسائها وجدارتهن. والآن يريد مرتزقة الاحتلال الانتقام من نساء عفرين بممارستهم الوحشية بحق النساء. منذ بداية الاحتلال وحتى الوقت الحالي تم خطف أكثر من ألف امرأة وقتل 85 امرأة كما قامت 6 نساء بإنهاء حياتهن نتيجة التعذيب الذي تعرضن له على يد المرتزقة".

وأكدت نائلة محمود أن الدولة التركية الفاشية تستهدف الشعب الكردي بأكمله من خلال احتلالها لعفرين، وأكملت:" هدف الاحتلال التركي هو إخلاء عفرين من الكرد وإعادة هيمنة أجدادها العثمانيين في عفرين، لتؤسس نظامها الفاشي المستبد.

يجب معاقبة الدولة التركية

في ختام حديثها دعت نائلة محمود منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى فتح أعينها على الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية ومرتزقتها بحق أهالي عفرين وتوثيقها ومحاسبة الدولة التركية على جميع ممارساتها والضغط عليها للانسحاب من كافة الأراضي التي احتلتها وإعادة الأمن إلى مقاطعة عفرين.

(ر خ)

ANHA