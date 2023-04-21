​​​​​​​منظمة الصحة العالمية: مقتل وإصابة 3964 سوداني خلال المواجهات

وقالت مارغاريت هاريس خلال إحاطة إعلامية: "مع الأسف، ارتفع عدد ضحايا الأعمال القتالية في السودان، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، حتى الآن، إلى 413 قتيلاً و3551 مصاباً".

وصباح اليوم، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً بتوقيت السودان.

جاءت هذه الهدنة تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.

(م ش)