​​​​​​​منظمات نسائية ومجتمعية تطالب الأهالي برفع وتيرة النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

نظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات ندوة حوارية، حول العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، تحت شعار "الشبيبة فدائيو القائد آبو".

حيث بدأت الندوة التي أقيمت في مبنى المجلس التنفيذي بإقليم الفرات في مدينة كوباني، بحضور عضوات اتحاد المرأة الشابة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، نصرة درويش، كلمة، شرحت من خلالها الهدف من العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

أكدت نصرة درويش أن "الأنظمة المستبدة، وبعد فشلها في قطع الصلة بين القائد والشعب عقب المؤامرة الدولية، تسعى اليوم إلى قطع الصلة من خلال فرض عزلة بحقه، ولكنها ستفشل كما فشلت سابقاً، فنحن اليوم ماضون على فكر وفلسفة القائد نحو درب الحرية".

ونوّهت إلى تجدد المؤامرة على القائد أوجلان "تشارك فيها منظمات تدّعي أنها إنسانية، حيث كشفت عن وجهها الحقيقي من خلال صمتها وعدم إعرابها عن رفضها حيال الانتهاكات التي ترتكب بحق القائد أوجلان".

كما طالبت نصرة درويش، خلال كلمتها، الشعوب الحرة بالخروج إلى الساحات، والضغط على الدولة التركية الفاشية لفك العزلة وتحرير القائد جسدياً.

بعدها عُرض سنفزيون خاص عن وضع المرأة في كنف فلسفة القائد أوجلان، وقبلها.

ثم قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، هدلة خليل، مقتطفات من تقييمات القائد فيما يتعلق بقضية تحرر المرأة وتمكين دورها في المجتمع.

ثم ناقش الحضور العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وسعي الدولة التركية الفاشية إلى قطع الصلة بينه وبين الشعب، وتوصلوا معاً إلى أن الحل الوحيد هو الخروج إلى الساحات لفك العزلة المفروضة على القائد وتحريره جسدياً حتى تتحرر كافة الشعوب المضطهدة.

قامشلو

أصدر مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

قرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في بلدة رميلان، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، أمينة فرحو.

جاء في مستهل البيان "يتعرض القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، لعزلة مشددة منذ نحو 24 عاماً، وذلك عبر مؤامرة دولية قذرة؛ مستهدفة في شخصه، جميع الشعوب الداعية إلى الحرية والديمقراطية".

ونوّه أن "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ومنعه من اللقاء بمحاميه بذرائع وحجج واهية وتشديد العزلة عليه هي جميعها ممارسات منافية للقانون.

وأكد البيان "نحن، بجميع مكوناتنا، ضمن مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، نؤكد أن القائد يمثلنا ويمثل إرادتنا، وسنستمر بنضالنا"، داعياً كافة "المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب الكردية والشخصيات الديمقراطية للضغط على دولة الاحتلال التركي للسماح بلقاء القائد أوجلان بمحاميه".

تربه سبيه

في سياقٍ متصل، نظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، ندوة حوارية حول العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، شارك فيها ممثلون وممثلات عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والاجتماعية في الناحية.

أديرت الندوة من قبل كل من الشخصية الوطنية، نور الدين شاكر الذي التقى القائد أوجلان ثلاث مرات، والإداريات في مؤتمر ستار، غالية أحمد وميرفت أحمد وشريفة مراد، وعضو أكاديمية المجتمع الديمقراطي ولات زردشت.

تم النقاش خلال الندوة، حول فلسفة القائد أوجلان، وأهمية المرحلة التي ظهرت فيها هذه الفلسفة، وما حملته من آمال لشعوب المنطقة، ما دفع القوى الدولية للتآمر على هذا الفكر والفلسفة.

كما تمت الإشارة إلى أهمية الفكر الإنساني للقائد أوجلان، ودوره في حل المشاكل العالقة وقضية تحرر المرأة، والتأكيد على ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

(كروب/ي م)

ANHA