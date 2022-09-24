أدلى مؤتمر ستار في ناحيتي ديرك وجل آغا، التابعتين لمقاطعة قامشلو، ببيانين منفصلين، حول الجريمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق الشابة الكردية جينا أميني.

وأدان البيان الذي قرأته الإدارية في مؤتمر ستار شادية يوسف، بحضور العشرات من عضوات مؤتمر ستار في ناحية ديرك "الإجرام الإيراني باسم الدين بحق الناشطة الكردية جينا أميني على يد قوات الأمن الإيرانية، بتهمة عدم ارتداء الحجاب وتعرضها لأبشع أساليب الإهانة حتى فارقت الحياة".

وقال "لطالما كانت الفتاة جينا أميني تدافع عن الحريات وحقوق المرأة، وإن هذه الجريمة بحقها تثبت مدى عنجهية الذهنية المتسلطة ضد المرأة بشكل خاص".

وأضاف "انتفضنا في وجه هذه السياسة، حيث أحرقت النساء حجابهن أمام قوات الأمن وأمام مرأى العالم، وامتدت رقعة المظاهرات جميع مدن إيران، حتى شملت دولاً أخرى".

ورفض مؤتمر ستار في بيانه، الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المرأة، قائلاً "نحن في حركة المرأة الحرة لن نقبل بالظلم، وسنحارب هذه الذهنية الرجعية والقوانين التي ينادون بها باسم الإسلام، والتي ليس لها أي علاقة بالإسلام الحقيقي والثقافة الإسلامية".

واستشهد البيان بقول القائد عبد الله أوجلان، الذي أكد "المرأة ليست ملكاً لأحد، وإنما ملك نفسها، ويجب أن تحدد قرارها بنفسها"، مؤكداً بذلك "وعلى هذا الفكر، سنناضل ضد الظلم والجهل والقمع، وإن هذه الجريمة بحق جينا أميني ستزيد في نفوسنا الإرادة والنضال ومحاربة القوانين الظالمة، وسنكون شعلة لإنارة طريق المرأة حتى تحقيق حريتها".

أما بيان ناحية جل آغا، فقرأته عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار، صفا علي، بحضور عضوات مؤتمر ستار في الناحية.

استهل البيان بإدانة واستنكار "هذا العمل الإجرامي بحق الشابة الكردية جينا أميني في العاصمة الإيرانية من قبل ما تسمى الشرطة الأخلاقية، التي قامت باعتقالها وتعذيبها، بحجة عدم ارتدائها الحجاب بالشكل المناسب".

وأضاف: "عذرٌ أقبح من ذنب، يدعون الأخلاق، وأين الأخلاق من هذه الجريمة البشعة".

وطالب في الختام "المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد لهذه الممارسات البشعة ولمنع تكرارها من جديد".

في السياق، أدلت أحزاب سياسية في الرقة (حزب سوريا المستقبل وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب التآخي الكردستاني والحزب الجمهوري الكردستاني وحزب الخضر الديمقراطي وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا) ببيان، وذلك في حديقة الشهيدة هفرين خلف بالطرف الجنوبي لمدينة الرقة أدانت فيه الجريمة التي ارتكبت بحق الشابة الكردية جينا أميني، والذي قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة، نيروز مسلم.

جاء في مستهل البيان "تستمر الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط بارتكاب أفظع الجرائم ضد أي كل من يحاول الوقوف في وجه نظامها القمعي، لا سيما المرأة".

ونوّه "آخر هذه الجرائم هي الجريمة الشنعاء التي قام بها جنود تابعون لنظام الملالي في إيران بقتل جينا أميني، بدم بارد، أمام مرأى ومسمع العالم، بحجة أنها خالفت الأنظمة والقوانين التي هي بالأساس قوانين قمعية".

وأكد البيان "إننا أحزاب سياسية عاملة في مدينة الرقة، ندين مقتل جينا أميني على يد الشرطة الإيرانية، وندين كل الأعمال الوحشية التي تمارس من قبل الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط، والجماعات التكفيرية على اختلاف توجهاتها الدينية والأثنية والقومية ضد شعب المنطقة، وخاصة المرأة".

وأكمل البيان "الأمثلة كثيرة وموثوقة؛ من أفغانستان، مروراً بإيران، وصولاً إلى المناطق المحتلة في الشمال السوري من قبل تركيا".

وطالب البيان في ختامه "المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية والحقوقية، التحرك ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكب ضد حرية الشعوب وخاصة المرأة".

(كروب/ ي م)

ANHA