​​​​​​​منظمات نسائية تطلق حملة مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية

ونقلت الوكالة عن المشرفة على الحملة، شنياز فائق، في كلمة افتتاح الحملة، قولها "إن حالات العنف ضد المرأة أصبحت من الظواهر التي اجتاحت مدن العالم وكان لنساء كردستان نصيباً كبيراً منها".

وبحسب شنياز فإن أسباب زيادة العنف ضد المرأة في باشور كردستان يعود إلى العادات والتقاليد الاجتماعية، وضعف الوضع الاقتصادي للمجتمع، فضلاً عن الخلافات السياسية التي أثرت بشكل كبير على مجريات الحياة في كردستان خصوصاً والعراق عموماً.

وأضافت "لهذا نحن نهدف من هذه الحملة أن نضع المسؤوليات أمام الجميع للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من خلال توعية المجتمع بمختلف شرائحه بمخاطر تفشي هذه الظاهرة الشاذة".

وأشارت شنياز إلى أنه في حال استمرار هذه الظاهرة بالتفشي فإن "صورة مجتمعنا ستكون أسوأ مما يطمح إليه الجيل الجديد، وستؤثر على فهمنا للعملية الديمقراطية"، مؤكدة أن "من واجبات الجميع العمل للحد من هذه الظاهرة بمختلف السبل والوسائل لإنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة".

كما دعت شنياز منظمات المجتمع المدني ورجال الدين والمثقفين ووسائل الإعلام، إلى التعاون على نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، والقضاء على العنف ضد المرأة، "وعدم التغاضي عن قتل النساء بذرائع مختلفة والتعامل معها كجريمة جنائية، ورفع سن الزواج واستصدار قانون لمناهضة العنف وقوانين أخرى على شاكلته".

وفي ختام حديثها، دعت المشرفة على الحملة شنياز فائق، الحكومة إلى دعم اقتصاد المرأة بهدف تمكينها ورفع الحيف عنها.

(ي م)