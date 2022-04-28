​​​​​​​منظمات محلية وأجنبية تطلق حملة لوقف هجمات الاحتلال التركي

انطلقت في مكتب المعهد الانتخابي الكردي في السليمانية وبمبادرة الجمعية المدنية العراقية بالتنسيق مع اتحاد منظمات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والأجنبية، حملة لوقف القصف على المناطق الحدودية.

قرأ رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني جبار عزيز، وعضو مبادرة المجتمع المدني العراقي التابع لمنظمة (CPT) علي كرتي، وعضو الاتحاد آرام جمال بياناً مشتركاً.

وتضمن البيان ما يلي:” أعلن جيش الاحتلال التركي في 17 من نيسان/أبريل عن حملة عسكرية على مناطق آفاشين وزاب ومتينا التابعين لآميدية. تحلق الآن طائرات الهليكوبتر على مناطق ديرلوك وشيلادزي وتشن غاراتها على الجبال. قبل إعلانها عن هذه العملية، قصفت دولة الاحتلال التركي مناطق شيلادزي وديرلوك وكاني ماسي أكثر من 50 مرة، وقام جيش الاحتلال التركي بعدة عمليات إنزال لجنوده على المناطق الجبلية في ناروا وريكاني.”

وأشار البيان:” خلال السنوات التي مضت تعرض سكان المنطقة للعديد من عمليات القصف مما تسبب بأضرار جسيمة لحقت بهم واستشهد وجرح العديد من سكان تلك المناطق. لم يتم تعويضهم حتى. عدا عن الأذى النفسي الذي لحق بهم. فيما اضطر العديد من العائلات للنزوح من قراهم. وعلى الرغم من الخوف والعنف تشبث العديد من العائلات بأراضيهم من أجل الزراعة في ظل استمرار القصف الذي يستهدفهم.”

ودعا البيان إلى حماية المدنيين من الهجمات العسكرية التركية ومراعاة حقوق الإنسان الأساسية وتعويضهم جراء الأذى والأضرار التي لحقت بهم.

كما أن المجتمع الدولي مطالب بمراقبة الوضع على حدود إقليم كردستان، وحث الدولة التركية على وقف قصفها المباشر وبدء المحادثات الدبلوماسية ومشاورات السلام.

كما دعا البيان الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية أرواح المدنيين.

المصدر: روج نيوز