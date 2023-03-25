​​​​​​​منظمات المجتمع المدني تطالب المنظمات الإنسانية بحماية الأهالي في الأراضي المحتلة

تجمّع، اليوم، العشرات من أعضاء منظمات المجتمع المدني في مدينة الطبقة، أمام مبناها للإدلاء ببيان، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد العمال زينب كنعان، جاء فيه: ""إن الوضع في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، من اغتصاب وجرائم وتغيير ديموغرافي وقتل وتهجير".

وأشار البيان إلى تدهور الحالة الإنسانية في المناطق التي تحتلها تركيا وبشكل خاص عفرين، وأكد: "إنها موت حقيقي وإبادة للشعب الكردي فيها".

وأوضح البيان: "في ليلة عيد نوروز، حدثت جريمة مروعة بحق الإنسانية، حيث قام مرتزقة الاحتلال التركي من فصيل (أحرار الشرقية) بقتل 4 شبان من عائلة واحدة، من المكون الكردي؛ لإشعالهم شعلة نوروز. هذه الجريمة يندى لها الجبين".

وحمّل البيان دولة الاحتلال التركي: "كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقتها في جندريسة بحق الشبان الأربعة".

دعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية: "ذات الشأن والدول الإقليمية والمؤثّرة في الشأن السوري للقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني لحماية أهالي عفرين من المجازر الممنهجة التي تُرتكب بحقهم، والعمل على إخراج المحتل التركي ومرتزقتها".

(س ك/خ)

ANHA